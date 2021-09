Con la campagna vaccinale che avanza si sta tornando gradualmente a molte attività in presenza e lo smart working, dove possibile, è stato abbandonato o ridotto.

Lo stesso ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha assicurato che si farà di tutto per salvaguardare la salute psico-fisica dei ragazzi, garantendo che le scuole non chiuderanno più.

Nonostante le effettive difficoltà che la didattica a distanza ha comportato è stata al tempo stesso un’importante risorsa per garantire l’istruzione dei nostri giovani.

In pieno lockdown e nei mesi successivi erano tanti, studenti e adulti, a non essere in possesso di dispositivi adeguati per le attività da remoto.

Per superare il problema della scarsa digitalizzazione il Governo Conte-bis aveva stanziato 204 milioni di euro per i nuclei familiari meno abbienti.

Una somma ingente che è stata impiegata nell’erogazione di appositi voucher fino a 500 euro per l’acquisto di pc e tablet, o per l’attivazione di connessioni veloci.

Voucher da 500 euro per tablet e pc ancora per pochi giorni

I fondi sono stati letteralmente presi d’assalto, tanto che a luglio ben 87,4 milioni di euro erano stati già utilizzati.

Fin dall’inizio era stata prevista una finestra di tempo non superiore ad un anno dall’avvio per accedere al sostegno, e oggi siamo davvero agli sgoccioli.

Sarà possibile usufruire dei voucher da 500 euro per tablet e pc ancora per pochi giorni, ovvero fino al prossimo 1° ottobre.

Tutti coloro in possesso dei requisiti, che non abbiano già usufruito del contributo e che ne vogliano approfittare, dovranno dunque affrettarsi.

Si tratta di una grande opportunità non solo per i meno abbienti.

Non sono poche infatti le famiglie che, pur con redditi dignitosi, incontrano molte difficoltà a coprire le tante spese di tutti i giorni.

Sono loro a rappresentare la fetta più consistente della popolazione.

Ricordiamo i requisiti e le modalità di accesso alla misura

Il Bonus pc e tablet (o Bonus banda larga) è destinato ai nuclei familiari che abbiano un ISEE inferiore a 20.000 euro, ed è concesso un solo voucher per nucleo.

Per usufruire di questo vantaggio basta recarsi in uno dei punti vendita degli operatori che aderiscono all’iniziativa. La lista è consultabile qui.

È necessario portare con sé:

copia di un documento d’identità valido;

dichiarazione sostitutiva che assicuri un ISEE inferiore ai 20.000 euro del nucleo richiedente, ed in cui specificare di non aver mai usufruito del contributo.

