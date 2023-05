Vorresti andare alle Maldive ma non hai i soldi per potertelo permettere? Ecco 2 località paradisiache vicine che ti faranno risparmiare tantissimo

Sogni di andare verso spiagge caraibiche e mare cristallino ma il portafoglio piange? Smetti di lamentarti, e prenota subito una di queste 2 vacanze. Vorresti andare alle Maldive ma non puoi potertelo permettere?

Se anche tu sei tra le tante persone che sognano di visitare atolli deserti in mezzo al mare per le prossime vacanze, consolati, non sei l’unico. Siamo in moltissimi a desiderare di visitare terre lontane, fatte solamente di sabbia bianca e un mare azzurro intenso. Il problema è che, spesso, questi posti hanno prezzi proibitivi e vi rinunciamo in partenza.

Il risultato è che, anche quest’anno, finiremo per andare al mare dai nostri parenti, in quel paesino in cui abbiamo passato tutte le estati della nostra vita.

Certamente, bisogna dirlo, nella vita c’è molto di peggio e, anzi, c’è chi non può permettersi neanche la vacanza dai parenti! Detto questo, però, è anche vero che uno dei piaceri della vita è proprio viaggiare, scoprire nuovi luoghi e, perché no, scoprire un po’ anche se stessi.

Viaggiare, infatti, è l’unico modo che abbiamo per continuare a crescere, a conoscere meglio noi stessi, e a stupirci sempre. Ecco perché abbiamo deciso di selezionare 2 località vicine a casa nostra e che assomigliano davvero moltissimo alle Maldive. I paesaggi fatti di sabbie bianche e mare azzurro cristallino sono gli stessi, e ci sembrerà, per la prima volta di essere entrati nello sfondo del nostro pc.

L’unica differenza con le Maldive, però, riguarda il prezzo. I 2 luoghi di cui andremo a parlare non hanno prezzi per nulla proibitivi, anzi sono assolutamente bassi e alla portata di tutti. Scopriamo subito dove prenotare le nostre prossime vacanze.

Vorresti andare alle Maldive ma non hai i soldi per potertelo permettere? Il prossimo hotel prenotalo qui

Ci sarà un motivo se l’Italia è famosa nel mondo per la sua bellezza. Tra monti, colline, mari e laghi, infatti, il Belpaese attira ogni anno tantissimi turisti e VIP anche dall’estero. Non è un mistero che 5 celebrità ultramilionarie americane abbiano acquistato casa proprio qui da noi.

Qui è possibile trovare paesaggi per tutti i gusti, anche per chi ama il mare bello come quello delle Maldive. Basta recarsi sul litorale ionico, precisamente in Calabria, per scoprire la meravigliosa Costa degli Aranci.

Prezzi scontatissimi in questo angolo di paradiso

Questa parte di costa, lunga quasi 80 km, comprende una serie di spiagge di rara bellezza, che creano l’habitat perfetto per diverse specie. Si intervallano spiagge bianche a promontori rocciosi, e anche i turisti più esigenti saranno ben accontentati. Per godere di questo paradiso, potremmo dormire nel borgo di Squillace o a Copanello, dove potremo pernottare anche in coppia con soli 60 euro a notte.

Un altro gioiellino affacciato sull’Italia

Vorresti andare alle Maldive ma non vuoi spendere troppo? Allora valuta l’Albania, una terra meravigliosa che, negli ultimi anni, sta riscuotendo un grandissimo successo a livello turistico.

Sarà per questo che tantissime persone ci stanno già comprando casa con meno di 40mila euro, e non solo. L’Albania, infatti, è una delle mete preferite per chi vuole godersi spiagge bianche e mari paradisiaci, senza spendere un occhio della testa. Il mare di Saranda, ad esempio, ti farà perdere la testa, grazie alle sue gradazioni azzurre e blu davvero da sogno. Qui, addirittura, sarà facile prenotare una stanza doppia per 50 euro a notte. Prenota subito la tua vacanza, e goditi un’estate a dir poco indimenticabile!