Se in inverno purtroppo la verdura fresca scarseggia, non per questo dobbiamo rassegnarci a condire la pasta esclusivamente con sughi in conserva. Anche la stagione fredda ci regala innumerevoli delizie con cui possiamo preparare un sugo da leccarsi i baffi. Se poi aggiungiamo al sugo della pasta anche qualche nota di vino bianco, avremo pronto in poche mosse un piatto raffinato e delizioso, degno dei migliori ristoranti.

Per creare un sugo di prima classe, non sono necessari ingredienti insoliti, possiamo utilizzare gli ingredienti più comuni che abbiamo in casa e ottenere un risultato spettacolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Oggi presentiamo un sugo perfetto per la stagione invernale, con ingredienti tipici e saporiti. Ecco come preparare un voluttuoso sugo con funghi e cipolle dalle note di vino bianco per riscaldare l’inverno.

Ingredienti

a) una cipolla grande

b) una manciata di funghi secchi

c) un bicchiere di conserva di pomodoro

d) mezzo bicchiere di vino bianco

e) olio di oliva q.b.

f) sale q.b.

g) pepe q.b.

h) due o tre bacche di ginepro (facoltative)

Come preparare un voluttuoso sugo con funghi e cipolle dalle note di vino bianco per riscaldare l’inverno

Il procedimento è molto semplice. Per prima cosa reidratiamo i funghi secchi, mettendoli a bagno in acqua calda per almeno mezz’ora. Una volta reidratati, tagliamoli a fettine sottili. Sbucciamo e affettiamo finemente la cipolla, e facciamola appassire in un tegame capiente e antiaderente con dell’olio di oliva. Quando la cipolla sarà leggermente appassita, aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco e i funghi tagliati a fettine.

Aspettiamo che il vino evapori quasi completamente, poi aggiungiamo un bicchiere di conserva di pomodoro. Mescoliamo accuratamente, saliamo, pepiamo, e aggiungiamo due o tre bacche di ginepro. Mettiamo il coperchio e lasciamo che il sugo si asciughi un po’. Nel frattempo funghi e cipolle continueranno a cuocere, amalgamando perfettamente i sapori. Una volta che il sugo avrà raggiunto la consistenza giusta, possiamo usarlo per condire la pasta. Buon appetito!

Un’altra proposta per la stagione invernale è la pasta con sugo di carciofi, pronta in pochissimi minuti, ecco la ricetta.