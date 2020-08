Fedele, equilibrato, forte e in grado di garantire sicurezza alla nostra famiglia. Sia in appartamento che in soluzioni indipendenti. Volete sapere qual è uno dei migliori cani per la difesa della famiglia? Eccolo! Parliamo del rottweiler, troppo a lungo ritenuto un cane pericoloso, tanto da essere inserito per più anni nella lista dei più mordaci. Nulla di più sbagliato, come vi può confermate ogni allevatore e ogni specialista, forze armate comprese, che abbiano a che fare con questa razza. Tanto che, agli inizi degli anni Duemila, il Ministero lo tolse definitivamente da quella famosa “black list”.

Origini antichissime

Il rottweiler ha origini davvero antiche, se pensiamo che i soldati romani ebbero modo di apprezzarlo e utilizzarlo durante le conquiste della Germania, sotto la guida del grande Cesare. Da sempre adibito a custode dei patrimoni di famiglia, e, ancor più dei membri della famiglia stessa. Un rottweiler difende la casa, ma soprattutto difende chi la abita. Anche a costo di morire per loro. Uno dei pochi esempi di amico a 4 zampe pronto a donare la vita per noi.

Un falso mito

Salito alla cronaca per qualche caso di aggressione particolarmente cruda, questo cane ama la sua famiglia, affezionandosi a tutti i membri, bambini per primi. Va educato e corretto, se necessario, ma non con la violenza o la forza. Il rottweiler riconosce la superiorità del padrone, ma bisogna insegnargliela perché è un cane dominante. Un maschio adulto arriva anche a 55 kg di massa e muscolatura. Parliamo quindi di una vera e propria arma a nostra disposizione. Maschio e femmina sono entrambi docili, equilibrati e amano il focolare domestico. Si adattano anche agli spazi piccoli dell’appartamento, pur di condividerlo col padrone. Per questo i nostri esperti della redazione, che possiedono e conoscono questo splendido esemplare lo consigliano vivamente!

Altre caratteristiche

Volete sapere qual è uno dei migliori cani per la difesa della famiglia? Eccolo in tutte le sue qualità. Se andiamo a vedere i casi eclatanti di aggressioni all’uomo, vediamo che si tratta di cani lasciati in catena, maltrattati e bastonati. Questo è un cane che, se incitato alla violenza, scarica ovviamente tutta la sua forza e la sua fisicità contro chiunque. A discapito della sua mole, deve seguire un’alimentazione curata sin da cucciolo. Deve avere la ciotola sempre piena d’acqua, soprattutto d’estate, ma, unico tra i molossoidi, sbava poco e il suo pelo, rado e lucido non puzza! L’età media si aggira sui 9/10 anni, durante i quali imparerete il motto che li caratterizza negli allevamenti: “Preso uno, ne prenderai per sempre!”

Approfondimento

