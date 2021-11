Ognuno di noi ha la sua strategia e i suoi tempi di prenotazione per risparmiare su un viaggio. C’è chi punta a trovare prima l’albergo e poi il volo, chi il contrario, anche e soprattutto in relazione alla destinazione finale. Tuttavia, chi è interessato ad organizzarsi per una vacanza o un week-end non può ignorare questi sconti imperdibili sui voli. Biglietto gratuito e 30% in meno su tutte le tratte sono solo alcune delle sorprendenti opportunità di risparmio di questo Black Friday.

Quali compagnie hanno aderito

Volare quasi gratis con questi super sconti del Black Friday dalle compagnie aeree più rinomate. C’è da precisare che non tutte hanno aderito all’evento degli sconti più pazzi dell’anno e che ognuna offre promozioni distinte. Partiamo da ITA Airways, la nuova compagnia di bandiera che già in altre occasioni ha saputo sorprenderci con delle tariffe scontatissime. Per scoprirle, proseguiamo la lettura in “Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online”.

ITA Airways per il Black Friday offre a tutti i clienti uno sconto del 30% su qualsiasi destinazione. Non solo è applicabile su singolo biglietto, ma anche utilizzabile per più acquisti. In tal modo riusciremo ad approfittare dell’offerta su entrambi i voli, nel caso di un viaggio andata e ritorno, se prenotati singolarmente.

Per chi viaggia in coppia

La nota compagnia low cost Ryanair offre una interessante promozione per chi viaggia in coppia. Su voli da Dicembre a Gennaio è applicata la promozione prendi 2 paghi 1. Questa ci permetterà, perciò, di prendere 4 biglietti, 2 a testa, al prezzo di 2 soli biglietti. È escluso dall’offerta il periodo natalizio, che per la compagnia va dal 16 dicembre di quest’anno al 6 gennaio 2022. Sono tantissime le destinazioni scontate, variabili sull’aeroporto di partenza scelto.

Anche EasyJet fa la sua parte per il Black Friday con importanti sconti sui voli. 300.000 posti disponibili per approfittare delle offerte della compagnia, con biglietti a partire da 12,99 euro. Ricordiamo che, sia per questa che per Ryanair, il bagaglio in cappelliera non è compreso nella tariffa base, ma è possibile acquistare un aggiornamento apposito. Il prezzo aggiuntivo verrà calcolato su entrambi i voli, se di andata e ritorno.

Volare quasi gratis con questi super sconti del Black Friday dalle compagnie aeree più rinomate

Andando sulla pagina principale delle 3 compagnie sopra visualizzeremo tutte le promozioni disponibili in primo piano in una grande inserzione. Nel caso di ITA Airways avremo “Sconti fino al 30%”, per Ryanair “Acquistane uno, ne avrai un altro” e per EasyJet “Sconti Black Friday”.

Approfondimento

In tanti scelgono questa tariffa economica di ITA Airways senza sapere di avere il cambio volo gratuito