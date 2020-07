Voi cosa scegliereste tra MES e BTP per far ripartire l’Italia? Da tempo si discute, a livello politico, su quale di questi due strumenti sia più utile e più conveniente per il Paese. Ce lo siamo chiesti anche noi, e le risposta è piuttosto netta. Economicamente e finanziariamente parlando, s’intende. E voi cosa scegliereste, tra MES e BTP, per far ripartire l’Italia?

In termini pratici, bisogna vedere quanto costa attivare il MES, e quanto costa emettere BTP alla Nazione. Riguardo al MES, bisogna specificare che, per quest’occasione è stato attivato un meccanismo particolare, il Pandemic Crisis Support. Il MES ha cioè subito una trasformazione. Si tratta adesso di un prestito ad hoc, per spese sanitarie dirette e indirette. Spese che ogni paese deve sostenere per fronteggiare la pandemia. Non serve per rimettere in ordine i propri conti, come accaduto con la Grecia, per esempio. Il finanziamento può raggiungere un massimo del 2% del PIL dei vari stati europei. Perciò, per l’italia, si parla di circa 37 miliardi di euro. Il tasso di interesse stabilito dall’Unione Europea per accedere al prestito del MES è dello 0,1% all’anno.

Quindi l’Italia dovrebbe restituire circa 370 milioni di euro in totale di interessi nei 10 anni stabiliti per restituire il prestito.

Nel caso dei BTP, le cose sono differenti. Ovviamente sono la classica emissione di titoli obbligazionari che ogni Paese usa per finanziare la propria spesa pubblica. E che normalmente sono emessi senza uno scopo specifico. I tassi d’interesse, in questo caso, sono decisi dal mercato, chiaramente. Più uno Stato è solido, finanziariamente, e più è percepito tale, minore saranno i costi. Al momenti il debito italiano paga un interesse dell’1,27% sul decennale, quello normalmente usato come riferimento. Prendendo sempre 37 miliardi come cifra di riferimento, si andrebbe a dover spendere, solo per gli interessi nello stesso lasso di tempo, circa 4 miliardi e 699 milioni di euro. Voi cosa scegliereste tra MES e BTP per far ripartire l’Italia?

Voi cosa scegliereste tra MES e BTP per far ripartire l’Italia?

Dal Dipartimento di Economia e Statistica di banca d’Italia hanno quantificato il risparmio per l’Italia. E l’hanno detto apertamente in Commissione Politiche dell’UE in Parlamento. Si tratta di 500 milioni all’anno, quindi 5 miliardi nei 10 anni di durata del prestito. C’è da esitare a scegliere che cosa fare? Chiaramente no. Economicamente sono due scelte che non stanno neanche sullo stesso piano. Solo una pregiudiziale politica, esclusivamente politica, potrebbe far scegliere per la peggiore delle due. E, consentiteci di dirlo, sarebbe un suicidio, soprattutto nelle condizioni in cui siamo. E nel momento congiunturale che stiamo vivendo.