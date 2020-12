Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le auto moderne, si sa, sono dotate di tutti i più recenti sistemi di sicurezza, connettività e intrattenimento. Si va da serrature intelligenti attivabili con lo smartphone a veri e propri centri multimediali integrati nel cruscotto. Chi ha una macchina un po’ datata potrebbe guardare a questi optional e pensare si tratti di qualcosa totalmente al di fuori della sua portata. Ma non è del tutto così.

Pur non potendo eguagliare i sistemi integrati di serie nei modelli più recenti, si può infatti rendere smart anche un’auto datata con relativamente poca spesa. Voglia di smart car? Ecco come trasformare qualsiasi auto.

Bastano alcuni accessori acquistabili in qualsiasi outlet d’elettronica o online

Vecchi smartphone. Questo è un trucchetto economico e facilmente attuabile se si hanno i cassetti pieni di vecchi cellulari non più utilizzati. Basta riprenderne uno, rimetterlo in sesto se c’è da cambiare – ad esempio – la batteria e montarlo sul cruscotto con un apposito supporto. Per quanto riguarda la connessione internet, basta utilizzare l’hotspot Wi-Fi dello smartphone principale che starà comodamente nel cruscotto o in tasca.

Ricevitore Bluetooth. Utilizzare questo strumento consentirà di poter trasmettere qualsiasi impulso audio wireless dallo smartphone direttamente all’impianto dell’auto. Ce ne sono in commercio di diversi tipi e fatture. È consigliabile cercarne uno alimentato dalla presa accendisigari, in modo da non doversi preoccupare di eventuali ricariche.

Voglia di smart car? Ecco come trasformare qualsiasi auto

Interfaccia ODB. Si tratta di un dispositivo che si collega ad una porta apposita presente anche nelle macchine più vecchie, solitamente posta sotto il volante. Questo si connette tramite Bluetooth a un qualsiasi smartphone tramite un’app dedicata. Anche quello recuperato che si è scelto per questo nuovo sistema smart da auto andrà bene. Consente di visualizzare diverse informazioni relative allo stato del mezzo, proprio come nelle auto più recenti.

App dedicate. Dopo aver sistemato l’aspetto hardware del nuovo sistema smart della vecchia auto, bisogna gestire la parte software. Sugli store Android ed iOS ci sono diverse applicazioni che permettono di visualizzare sullo schermo del vecchio smartphone recuperato tutte le informazioni che ci servono. Waze, ad esempio, è una perfetta app navigatore. Anche Drivemode è un’ottima interfaccia per cellulare da utilizzare in un sistema del genere.