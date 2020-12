Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se potessimo volare nelle Highlands e andare a respirare l’aria del mare del Nord, saremmo già sul primo volo utile. Ma dovremmo tornare a fine gennaio, perché ora sono ancora obbligatori 14 giorni di isolamento fiduciario.

Appena si mette piede sul suolo britannico, insomma, si è obbligati alla quarantena. Dunque, contentiamoci, per ora di sognare la fine d’anno a Balmoral, con vista sull’omonimo castello, il “buen retiro” preferito della Regina Elisabetta II. Guardiamo il cielo grigio dalle finestre della nostra casa di campagna. E coltiviamo la voglia di Scozia abbinando a tema i capi del nostro guardaroba.

Il tartan che sa di mare

Voglia di Scozia nel guardaroba di Natale. Niente rosso, una volta tanto, per il tartan, ma tutti i colori della sabbia, delle onde e delle ostriche.

Un cappello maschile a fondo chiaro con riquadri scuri e un nodo per ingentilire la ruvidezza del feltro. Un cappotto corto al ginocchio, in baby cashmere e lana double face. Con maxi-tartan in bianco nero e grigio, da un lato, e nero totale, dall’altro.

Voglia di Scozia nel guardaroba di Natale

Per fare due passi nel parco, pantaloni di maglia coloro fumo e maxipull a collo alto color cappuccino. Che termina largo, con qualche grossa riga bianca e nera, a ricordare lo stile dei marinai.

Ai piedi un paio di bikers a metà polpaccio in cuoio, con inseriti di tessuto grigio scozzese. Abbinata alla sciarpa, una bisaccia da caccia in lana tartan in toni neutri, con profili di cuoio. Per stare in casa, una calda camicia di panno di lana a scacchi beige, sabbia e azzurro cielo.

Lo chic equestre senza tempo

Per la passeggiata in paese, possiamo osare una moda ispirata all’equitazione. Maxicappotto rosso scuro di foggia militare, con grande collo e bottoni metallici, che sarebbe piaciuto a Napoleone Bonaparte.

Camicia bianca sormontata da un pullover nero a fondo largo. Leggins elasticizzati beige infilati in stivali da cavaliere in cuoio nero. Piccola tracolla piatta in vitello rosso ciliegia, con chiusura a staffa. Per il pomeriggio a leggere davanti al caminetto, un maglione a collo rotondo con un grande motivo ricamato di cavallo rampante.