Tra i vari impegni spesso non abbiamo molto tempo da dedicare alla cucina per la preparazione di piatti elaborati e d’effetto. Non tutte le ricette richiedono particolari preparazioni come per questa semplice e squisita che conquisterà tutti.

Una novità da portare in tavola senza preoccuparsi della dieta, in quanto questa particolare crostata si può assemblare con qualsiasi ingrediente abbiamo in casa. Oltre alla base che si può acquistare già pronta in ogni negozio di alimentari alla modica cifra di circa 1 euro.

Quindi non resta che aprire il frigorifero e dare uno sguardo agli alimenti in scadenza oppure cimentarsi in questa preparazione classica che ameranno tutti.

Assolutamente non la solita crostata

Tutti conosciamo la crostata come dolce. Questa versione qui proposta è davvero straordinaria, perfetta e friabile per un’idea sfiziosa ed originale. Una crostata salata semplice e veloce da realizzare come antipasto freddo per un pic-nic o anche come aperitivo che si può preparare anche il giorno prima.

Infatti la base è una preparazione semplice che si può realizzare anche il giorno prima e poi fare il tutto il giorno stesso.

Ingredienti per la base

300 gr di farina;

100 gr di burro;

un pizzico di sale;

1 uovo con 50 gr di acqua oppure solo 100 gr d’acqua.

Ingredienti per il condimento

pesto al basilico (30 gr di basilico, 40 gr d’olio extravergine, 20 gr di pinoli);

mozzarella;

pomodoro.

Voglia di novità senza preoccuparsi della dieta con questo piatto esclusivo semplice e facile dalle mille versioni

Procedimento

La preparazione della base è davvero semplice. Prendere un recipiente capiente e versare tutti gli ingredienti, quindi la farina, il burro a pezzetti, un pizzico di sale e un uovo con un po’ d’acqua o solo acqua.

Amalgamare con cura tutti gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche con le fruste per impasto fino a quando è possibile. Poi versare l’impasto su un piano da lavoro e continuare a lavorarlo fino ad ottenere un panetto liscio e setoso. Questo, dovrà riposare in frigorifero per circa 40 minuti avvolto dalla pellicola per alimenti.

Nel frattempo prendere uno stampo da crostata, imburrarlo ed infarinarlo e passare alla preparazione del pesto al basilico se si vuole prepararlo in casa.

Quindi con l’aiuto di un mixer frullare il basilico con i pinoli e l’olio extravergine d’oliva ed infine aggiungere a piacere un pizzico di sale. E se non si vuol far venire il pesto marrone, si possono adottare 2 semplici trucchi che in pochi conoscono.

Arrivati fin qui, non resta che prendere la base dal frigorifero, stenderla con un mattarello, inserirla nello stampo preparato precedentemente e bucherellare con una forchetta. Infornare per circa 30 minuti a 180°C. Infine non appena la base della crostata sarà ben cotta, stendere uno strato di pesto al basilico e decorare a piacimento con mozzarella e pomodoro.

Letture consigliate

Solo 5 minuti per far impazzire tutti con queste chiacchiere deliziose e fragranti grazie ad un solo ingrediente