Carnevale è appena giunto al termine. Con lui possiamo salutare il periodo di abbuffate che sta a cavallo fra il nuovo e il vecchio anno, che va da Natale fino a ieri. Le feste fuggono via ma a molti di noi rimane un’insana dipendenza causata da tutto lo zucchero che abbiamo ingurgitato. Abbiamo ancora voglia di dolce? Ecco un metodo semplice per creare a casa un espresso al profumo di cioccolato. Scopriamo insieme un trucco intelligente per utilizzare la nostra moka.

Inserire anche la polvere di cacao

A volte per ottenere una bevanda calda d’effetto non è necessario andare al bar. Per ricreare il marocchino, infatti, si può semplicemente utilizzare la propria caffettiera. Come? Inserendo nel filtro della polvere di cacao. Può essere sia amara che dolcificata, ma se si preferiscono gusti più stucchevoli si può anche optare per un prodotto come il Nesquik.

Come fare per realizzarlo

Voglia di dolce? Ecco un metodo semplice per creare a casa un espresso al profumo di cioccolato. La procedura è estremamente semplice. Basta prendere la miscela di caffè che solitamente si utilizza e inserirla all’interno di una tazzina.

A questo punto aggiungere anche un paio di cucchiaini della polvere di cioccolato da noi scelta. Mescolare bene per far sì che i due sapori si compenetrino.

Fatto questo, procedere come si farebbe normalmente per preparare un caffè. Consigliamo di mettere le due sostanze nella stessa proporzione in modo da avere un gusto bilanciato. Nessuno vieta però di prediligere una maggior quantità di una rispetto all’altra. Per trovare il giusto equilibrio non resta che provare.

Prima di versare il tutto in tazzina, consigliamo sempre di girare con un cucchiaino il liquido per amalgamare i due sapori.

Oggi abbiamo spiegato come placare certe voglie alimentari che ci sono rimaste dopo i periodi festivi. Se desidera sgonfiarsi un po’, in questo articolo proponiamo una ricetta per una vellutata depurativa che contiene quasi zero calorie.