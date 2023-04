Voglia di dolce dopo la pizza? Prova il sorbetto alla frutta fresco e leggero, approvato da Antonella Clerici!

Vuoi terminare la cena con un bel dolce? Provane uno che sia tanto buono quanto leggero. È un sorbetto facilissimo da preparare, che rinfrescherà il palato. Anche dopo una pizza, non risulterà mai pesante e difficile da terminare. Ecco la ricetta che ti proponiamo, esibita con successo nel programma culinario “È sempre mezzogiorno”.

La pizza è uno di quegli alimenti di cui una fetta tira l’altra. Difficile resisterle, se non impossibile. Dopo una bella scorpacciata in pizzeria o a casa, però, potrebbe restarci uno spazio per il dolce. Ecco perché abbiamo deciso di riprendere una ricetta golosa e super fresca, che non farai fatica a realizzare. È un sorbetto alla frutta che soddisferà appieno la tua voglia di dolce dopo la pizza. Scopri gli ingredienti necessari e il procedimento per la realizzazione.

Il dessert che volevi ti sistema il palato!

La pizza è un cibo ricco e che riempie con facilità. Per questo un dolce con pasta frolla o pan di Spagna potrebbe non essere l’ideale in chiusura. Al contrario, la soluzione perfetta potrebbe rivelarsi un dessert al cucchiaio. Meglio ancora se con tutta la bontà della frutta fresca e qualche aggiunta di classe. Il sorbetto di oggi rispecchia proprio queste aspettative. Per prepararlo ti basterà qualche mela, un goccio di sidro e poco di più.

Se hai voglia di dolce dopo la pizza prova la ricetta di Massimiliano Scotti

Aveva ingolosito il pubblico in una puntata di “È sempre mezzogiorno”, considerato il sequel della seguitissima Prova del cuoco. Lo aveva presentato il mastro gelatiere Massimiliano Scotti, sotto lo sguardo attento di Antonella Clerici. Si trattava di un sorbetto alla mela verde e calvados, con l’aggiunta di menta e limone. Ecco gli ingredienti per la ricetta:

300 ml d’acqua;

6 mele verdi;

30 g di miele;

2 foglie di menta;

120 g di zucchero semolato;

1 bicchiere di calvados;

scorza di un limone.

Prepara un pentolino con acqua, zucchero e miele. Aggiungi la menta e la buccia del limone, poi fai bollire tutto per 5 minuti. Intanto sbuccia le mele e affettale in dadini. Lasciale per qualche minuto in una bacinella con dell’acqua e un po’ di succo di limone.

A questo punto procurati un mixer a immersione, in cui sistemerai i pezzetti di mela e lo sciroppo che hai fatto cuocere. Frulla tutto per bene e versa il composto ottenuto in bicchierini per caffè, o dove preferisci. Lascia i contenitori in freezer per una notte. Il giorno seguente dovrai travasare il composto ancora congelato nel bicchiere del mixer, col calvados e circa 100 ml di acqua frizzante. Frulla ancora una volta gli ingredienti, finché non otterrai il tuo sorbetto.