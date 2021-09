Oggi è meno raro trovare delle giovani coppie che spiegano la scelta tra cane e gatto giustificandola con la maggior longevità di quest’ultimo. Una volta capitava invece di trovare delle persone che preferissero il felino a Fido proprio per la sua vita più lunga. Mediamente, infatti il gatto tende a durare più del cane e a essere soggetto a minori malattie e disturbi. Mediamente, perché anche per i nostri amici a quattro zampe è ovviamente fondamentale lo stile di vita che facciamo loro condurre. Dall’alimentazione corretta alla possibilità di fare del movimento. Ma se siamo indecisi su quale gattino andare a prendere, dobbiamo sapere che vivono fino a 20 anni riempiendoci di coccole queste 3 razze feline davvero belle. Ricordandoci però anche di tutti i gattini che in giro per l’Italia hanno bisogno di essere adottati.

Il record dei record

Se ne parlò qualche anno fa del record mondiale di longevità di un gatto di razza Burmese. Il Matusalemme in questione salì alla ribalta perché riuscì per ben 35 anni a fare compagnia ai propri padroni. Parliamo ovviamente di un record, ma questo bellissimo esemplare che trae le sue origini dall’antica Birmania, mediamente comunque vive tra i 15 e i 20 anni. Di indole molto simpatica, è comunque una razza bella vispa e vivace che ci manterrà sicuramente attivi.

Senza nulla togliere ai gatti che sono tutti belli, il Siamese con i suoi occhi strepitosi, è un altro esemplare dalla vita mediamente abbastanza lunga. Parliamo anche qui di arrivare fino ai 20 anni, per questa razza che anch’essa trae origine dall’estremo Oriente. Attenzione, però che il Siamese è una razza molto particolare, aristocratica e che ama molto la solitudine. Molti, infatti consigliano di acquistarlo in coppia, o abbinarlo a un altro felino in casa per evitare che faccia vita troppo asociale.

Una razza robusta e di moda

Troppe volte quando parliamo di un animale che va di moda, banalizziamo questo termine in senso negativo. Ma nel caso del terzo micetto che andremo a vedere, di razza Savannah, la moda è dovuta soprattutto ai suoi pregi. Questo piccolo giaguaro, nato da una serie di incroci, non è ancora così comune, ma è decisamente il gatto outsider, soprattutto tra i più giovani. Dall’aspetto atletico e selvaggio, ma con un musetto dolcissimo, è un micio particolarmente intelligente, robusto di costituzione e abbastanza longevo. Proprio grazie alla sua salute di ferro non è assolutamente raro che possa arrivare tranquillamente ai 20 anni di vita.

