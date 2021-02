I viaggi sembrano ancora un desiderio lontano. Non sapremo esattamente quando potremo riprendere l’aereo per gustare la cultura di un altro Paese. Perciò, per ora, dovremo limitarci a gustarne solo la cucina! Possiamo, infatti, provare a cucinare delle ricette internazionali deliziose, che ci porteranno per qualche minuto in un luogo lontano da casa. E allora, viviamo una serata diversa con questo piatto internazionale che porterà una ventata d’aria fresca.

Tyropitakia, l’antipasto greco perfetto per soddisfare tutti i gusti

Un piatto greco davvero buonissimo è rappresentato dai Tyropitakia. Questi antipasti deliziosi, croccanti e veloci da cucinare possono essere sulle nostre tavole già da stasera. Ci basterà avere:

1 rotolo di pasta fillo

2 cucchiai di pecorino stagionato grattugiato

100 gr di feta

1 uovo

1 ciuffo di aneto

Olio extravergine di oliva

Prezzemolo

E ora vediamo la ricetta e tutti i passaggi da seguire e andiamo a far visita, in senso metaforico, ai nostri vicini greci.

La ricetta dei Tyropitakia, ecco cosa dobbiamo fare per prepararli

Prendiamo una terrina e, al suo interno, mischiamo la feta con il pecorino grattugiato. Continuiamo a mescolare gli ingredienti fino a che non otterremo una crema omogenea e non troppo densa. Ora, aggiungiamo il prezzemolo e l’aneto e continuiamo a mischiare il tutto. Adesso prendiamo la pasta fillo, tagliandola in 4 diversi quadrati (le misure dovranno essere all’incirca di 7×7 centimetri). Sul primo strato di pasta, spalmiamo la crema che abbiamo appena realizzato, e poi richiudiamo i lembi, formando così un triangolo. Ne dovremmo ottenere, alla fine, 4 identici.

Sistemiamoli distanziati gli uni dagli altri su una teglia ricoperta da carta forno e ricopriamoli con il tuorlo dell’uovo precedentemente separato dall’albume. Inforniamo a 180° per circa 10 minuti e controlliamo continuamente i nostri Tyropitakia. Quando saranno dorati, sarà il momento di servirli a tavola. Perciò, viviamo una serata diversa con questo piatto internazionale che porterà una ventata d’aria fresca! Ne saranno tutti entusiasti!

