In cucina possiamo e dobbiamo sperimentare sempre. Ai fornelli la creatività può liberarsi totalmente e noi possiamo ottenere dei piatti formidabili in pochissimo tempo. Ci basterà conoscere diverse ricette e cercare di provarne il maggior numero per poterci dire davvero soddisfatti. Oggi, in particolare, vogliamo proporre un piatto davvero interessante, tipico della terra andalusa. Questa ricetta si basa su un ingrediente principe, che molti cucinano quasi ogni giorno e che sicuramente sarà già presente nella nostra cucina. Stiamo parlando delle uova.

Una ricetta che valorizza le uova e che dona a questo alimento un sapore nuovo e internazionale che ci farà innamorare

Le uova, quindi, saranno le protagoniste del nostro delizioso piatto. La ricetta, infatti, porta proprio il nome di uova alla flamenca ed è semplicissima da realizzare. Per prima cosa procuriamoci:

4 uova;

salame piccante;

200 gr di patate;

70 gr di prosciutto tritato;

80 gr di piselli;

200 ml di salsa di pomodoro;

olio (per friggere).

E ora vediamo come utilizzare tutti questi ingredienti per dar vita a un secondo piatto, che ci porterà direttamente nel cuore dell’Andalusia grazie al suo incredibile gusto.

Viviamo una serata completamente nuova e dal sapore unico cucinando in modo diverso questo alimento che abbiamo tutti nel nostro frigorifero

Iniziamo tagliando in piccoli cubi le patate e facendole cuocere in una pentola piena d’acqua. Nel frattempo, passiamo al salame piccante, da cuocere in padella con un cucchiaino di olio per friggere, dopo averlo tagliato a pezzettini. Dopo pochi secondi, mettiamo in padella anche la salsa di pomodoro, aggiungendo i piselli e il prosciutto e mescolando tutti gli ingredienti. Dopo circa 10 minuti, sarà il momento di mettere anche le patate, ormai cotte. Lasciamo tutto sul fuoco per altri 5 minuti. Ora che i nostri ingredienti sono pronti e cotti a dovere, versiamoli su una teglia antiaderente. E adesso ci attende il tocco finale, che renderà questa ricetta davvero unica.

Creiamo 4 buchi ben distanti tra loro negli ingredienti che abbiamo appena messo sulla teglia e, in questi vuoti, rompiamo le 4 uova. Mettiamo tutto in forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa una decina di minuti. Sapremo con certezza che il nostro piatto è pronto quando vedremo le uova ben solidificate. Perciò, viviamo una serata completamente nuova e dal sapore dell’Andalusia, assaggiando un piatto del tutto inedito

