Da un anno a questa parte la vita è radicalmente cambiata. Ci si ritrova a combattere un virus letale che affligge tutto il pianeta. Il Covid 19 non accenna a fermarsi, nonostante lo sforzo della popolazione mondiale.

Questa situazione può intaccare seriamente il benessere psicofisico. Lo stress può raggiungere dei livelli molto elevati. Vivere in salute diventa quasi un’impresa titanica.

L’unico modo per combattere tale virus è rimanere a casa ed evitare il contatto umano. Ma l’uomo è un animale sociale e tende ad aggregarsi con i suoi simili per natura.

Per fortuna vivere una vita felice e soddisfacente senza uscire di casa è possibile e si fa così.

Combattere lo stress e la negatività

Restare in pace con sé stessi in un momento non proprio facile è l’obiettivo primario. Si possono presentare molteplici difficoltà e problematiche. Un senso di agitazione, una sensazione di ansia pervasiva, irritabilità, disforia. O, di converso, abulia, anedonia, disturbi della volizione. In definitiva ci si lascia andare. Si rimane nel letto e la pigrizia prende il sopravvento.

Il primo passo per rimettersi in carreggiata è combattere lo stress e la negatività. Si può pensare di praticare delle sedute di meditazione o di training autogeno. È necessario non farsi travolgere dai brutti pensieri e guardare sempre il lato positivo delle vicende.

Si consiglia, inoltre, di contattare un professionista in caso di bisogno.

Una vita attiva

È indispensabile, innanzitutto, ritagliarsi i propri spazi nella casa. Soprattutto se si vive con familiari, compagni o consorti. Avere una parte della casa dove si può stare da soli con sé stessi è fondamentale. In questo santuario si può riflettere e ci si può focalizzare sulle proprie emozioni.

È necessario, inoltre, rimanere attivi. Alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e darsi alle faccende domestiche in maniera regolare. Si consiglia di stilare un programma delle attività giornaliere indicandone la relativa durata.

Allenarsi a casa è un must. Come studiare, lavorare e cucinare. Coinvolgere i coinquilini nella preparazione di torte o pizze salate può essere un’esperienza fantastica.

Coltivare hobby come la lettura può aiutare.

Restare in contatto con gli amici tramite i canali social, infine, è essenziale.