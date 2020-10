Itinerari Previdenziali ha fatto una indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare in Italia. Lo stato comatoso del nostro Belpaese è raccolto tutto nei numeri. 41.372.851 sono i cittadini che fanno la dichiarazione dei redditi sui 60.359.546 residenti in Italia. La domanda allora che tutti si pongono è la seguente: vivere sulle spalle di qualcuno è convenienza oppure necessità?

Quanti italiani pagano l’Irpef

I paganti, sottintesi quelli che pagano l’IRPEF sono stati 31.155.444. Facendo le dovute sottrazioni, ci rendiamo conto che quasi la metà degli italiani, poco più di 29 milioni di persone non hanno redditi. Ma come fanno queste persone a sbarcare il lunario? Trovare una risposta è da terno al lotto.

Crescono i contribuenti

Un altro dato importante, messo in evidenza dall’indagine, è la crescita dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi. Di contro, resta invariata la percentuale di contribuenti su cui grava quasi per intero il peso del Fisco. Per fare un esempio, i contribuenti con redditi oltre i 35mila euro versano il 59% di tutta l’IRPEF.

Ma ci siamo mai chiesti, effettivamente quanti poveri e ricchi ci sono nel nostro Paese? I contribuenti con redditi bassi, fino a 15mila euro sono 18.156.997, pari al 43,89% del totale. Rappresentano il 2,42% del totale dell’IRPEF versato. Fino a 20mila euro di reddito ci sono 5milioni e 724 mila contribuenti. Alla luce di ciò, come detto, i grandi contribuenti pagano il grosso dell’IRPEF. In questo caso va fatto un distinguo in base agli scaglioni. I dati ci danno una fotografia a tinte fosche.

L’Italia regge grazie ai grossi contribuenti

Il sistema Italia regge fino a quando i grandi contribuenti fanno la loro parte, altrimenti il passo verso il baratro è vicino. I contribuenti che dichiarano più di 35 mila euro sono i veri tartassati. A lamentarsi di più, però, sono quelli che hanno meno. Qualcosa non torna. A questo punto diventa semplice capire quando vivere sulle spalle di qualcuno è convenienza oppure necessità.