Non è una novità che in oriente si consumi tè in grandissime quantità. Non tutti però sanno che è proprio questo uno dei principali motivi della famosa longevità di questi popoli. Ecco allora che in questo articolo parleremo di un particolare tè originario del Giappone: il tè bancha.

Questo è un tè verde quasi totalmente privo di teina, del quale esistono due varianti: dalle foglie della Camellia Japonica possiamo ricavare l’hojicha, mentre mediante la tostatura dei rami della stessa pianta otterremo il il kukicha.

Vivere sani e a lungo grazie a questo straordinario tè orientale

Uno tra i tantissimi benefici del bere regolarmente il tè bancha è che questo favorisce la digestione e accelera il metabolismo. Oltretutto è estremamente ricco di sostanze benefiche come il ferro, il calcio e la vitamina A. Infatti, proprio per la sua alta concentrazione di ferro è perfetto per chi soffre di anemia.

Il tè bancha, inoltre, possiede degli effetti straordinari che aiutano a mantenere la salute di vista e ossa, grazie alle sue caratteristiche antiossidanti. Infine, è ottimo per depurare il sangue, abbassando i livelli di glicemia, e anche per sgonfiare e drenare grazie al suo potere diuretico.

Qualche consiglio sulla preparazione

Esistono due modi diversi per preparare le due varianti del tè bancha. La tipologia ricavata dalle foglie (hojicha) deve rimanere in infusione per almeno 5 minuti in acqua alla temperatura di 80 °C circa. Mentre quella ricavata dai rametti (kukicha) deve bollire per una decina di minuti e poi riposare per altri dieci prima di poterla servire. Bisogna poi tenere presente che nella preparazione di questo te non si deve mai utilizzare lo zucchero, è infatti preferibile aggiungere il miele o altri dolcificanti naturali.

Ecco quindi che in poche righe abbiamo parlato di un metodo per vivere sani e a lungo grazie a questo straordinario tè orientale.

