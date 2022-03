Decidere di adottare un cane richiede una lunga riflessione. Prima di tutto, dovremmo chiederci se siamo realmente disposti ad assumerci questa responsabilità e se abbiamo sufficiente tempo a disposizione. Se le risposte a queste domande sono affermative, allora possiamo procedere alla scelta di quello che potrebbe essere il cane ideale.

In questo, influiranno l’ambiente in cui dovrà vivere e le nostre aspettative circa il cane. Infatti, ognuno dà priorità a determinate caratteristiche. Qualora ne cercassimo uno per sentirci più sicuri, punteremo su cani da guardia. Mentre se ne ricercassimo uno particolarmente gioioso in famiglia, potremo puntare su altre razze. Ad esempio, è vivace, intelligente e giocoso questo cane poco noto.

Gioia canina

La presenza di un cane porta sempre buonumore in casa. Indubbiamente, però, vi sono alcune razze che ricercano maggiormente la compagnia umana e anche particolarmente vivaci. Cani che amano giocare e che quindi vivono a stretto contatto con i vari componenti della famiglia.

Tra questi sicuramente tra i più noti vi sono il Labrador e il Collie, cani da compagnia mansueti ma intelligenti e vispi. Caratteristiche che ne hanno favorito particolarmente la diffusione un po’ ovunque. Meno famoso, ma con un temperamento altrettanto giocoso e ancora più energetico, è un cane che in Italia quasi nessuno conosce. Si tratta di una razza inglese, l’Otterhound.

Vivace, intelligente e giocoso, questo cane poco noto in Italia è un vero terremoto di gioia ed energia in famiglia

L’Otterhound è una razza originariamente usata per la caccia alle lontre in Inghilterra, perché questo cane è davvero un ottimo nuotatore. Con l’abolizione di quello sport, gli esemplari di Otterhound si sono ridotti drasticamente. Tanto è vero che in Italia è un cane quasi sconosciuto.

La prima cosa che colpisce di questo cane sono i suoi occhioni dolci leggermente infossati e nascosti sotto una frangetta di pelo. Il suo pelo è abbastanza lungo e di varie sfumature, si presenta ruvido al tatto, richiede quindi una certa cura nella toelettatura. È un cane robusto e piuttosto grande, misurerebbe all’incirca 60 cm.

La caratteristica principale è il suo temperamento dinamico, ama infatti giocare e scorrazzare. Dunque, non è assolutamente adatto a quanti sono pigri, che potranno optare per cani più poltroni. Mentre è assolutamente perfetto per coloro che non disdegnano affatto essere attivi. È piuttosto amichevole e socievole, nonché molto intelligente e pacato. Allo stesso tempo, però, è anche alquanto testardo e indipendente, motivo per cui gestirlo ed educarlo richiede una certa esperienza. Data la stazza e il carattere, infatti, può non essere facile riuscire a trattenerlo.

Fondamentale dargli modo di stare in movimento e scatenarsi con tante attività all’aria aperta. Va d’accordo con i bambini, ma ovviamente come sempre sarà bene non lasciarli giocare incustoditi con l’animale. L’Otterhound, insomma, è un vero uragano e potrebbe essere l’ideale per coloro per i quali avere un cane significa giocarci per buona parte della giornata. Naturalmente, data la sua poca diffusione, bisognerà informarsi circa possibili allevamenti presenti in Italia e valutarne come sempre la serietà.

