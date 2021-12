Solo a guardare il musetto di questo cagnolino non possiamo che innamorarci. Sembra un peluche, ma dotato di pile che non si scaricano mai. Se abbiamo bimbi a casa o ci serve una compagnia che ci tenga attivi, eccolo il cagnetto che fa per noi. Vivace e sempre allegro ecco il cagnetto che a sorpresa sta conquistando tutti con la sua simpatia contagiosa. Non è una razza delle più sponsorizzare e pubblicizzate, ma chi lo possiede ne parla benissimo. Nata come incrocio per volere di un militare britannico, questa razza si dimostrerà di una compagnia davvero unica. Ma basta parole e andiamo a scoprire le caratteristiche del West Highland White Terrier.

Una terra di magnifici esemplari

Gli inglesi che amano i soprannomi lo chiamano “Westie”, abbreviando tutto il suo lungo nome originale. Westie proviene da una terra meravigliosa, la Scozia che ci ha regalato altre splendide razze come i Border e i Collie, solo per fare i nomi dei più famosi. E proprio come le due razze più note, anche questa nasce per essere utile all’uomo. Ovviamente, date le sue dimensioni, non può essere un cane da pastore, ma era utilissimo nelle case di campagna. Eccezionale nell’andare a stanare i topi che cercavano rifugio nei granai e nelle stalle. Ancora oggi, nonostante gli incroci, Westie si dimostra abilissimo proprio nella difesa della casa dagli intrusi. In tantissime case del Regno Unito è infatti presente addirittura come cane da guardia, grazie anche al suo udito finissimo. Di indole molto sospettosa nei confronti di tutti gli estranei che potrebbero avvicinarsi alla casa e alla famiglia.

Vivace e sempre allegro ecco il cagnetto che a sorpresa sta conquistando tutti con la sua simpatia contagiosa

Quando fece le sue prime apparizioni ufficiali nei concorsi di bellezza, questo cane fece subito incetta di premi. Graditissimo alle giurie, ma anche alla critica internazionale, sia per la sua bellezza, che per la sua intelligenza. Il pelo, se spazzolato e seguito bene, sembra proprio quello di un peluche. Si affeziona tantissimo al padrone e ai bambini di casa, con i quali forma un “team” vincente. Anche nel combinare guai. Si adatta agli altri animali presenti tra le mura domestiche, ma non aspettiamoci eccessive manifestazioni di affetto. Curioso, attento e sempre presente è anche facile di apprendimento. Attenzione però che, essendo un cane di elevata personalità potrebbe far valere spesso la sua testardaggine. Come dicevamo è anche un ottimo e riconosciuto cane da guardia, sempre vigile e attento. Per un esemplare dotato di pedigree il prezzo varia dagli 800 ai 1.200 euro.

Approfondimento

Non le solite razze più famose ma ecco il cane docile e amichevole che ama la casa e la famiglia