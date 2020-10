Viva la pappa col pomodoro. La ricetta perfetta

Innanzitutto il lessico. In Toscana dicono pappa “col” pomodoro e non “al pomodoro”. Tante sono le leggende che giustificano questa dizione. La più avvalorata è quella che racconta la storia di uno spicchio di aglio che si è maritato “con” l’ortaggio proveniente dalla lontana America, il pomodoro.

La prima cosa da ricordare, per spacciarti da intenditore di cucina, è quella di utilizzare la preposizione corretta. Ma bando alle ciance, lo stomaco brontola. Viva la pappa col pomodoro. In che senso? Passiamo alla sostanza.

Gli ingredienti base sono semplicemente 4: pane, pomodori, basilico e aglio. Il tocco magico lo dà un pochino di brodo.

La pappa…col pomodoro: La preparazione

In una casseruola fate appassire l’aglio in un fondo di olio, unite i pomodori e lasciate che si amalgamino fra loro per una decina di minuti. Girateli ogni tanto, perché ogni singola particella di un ingrediente possa fondersi con l’altro.

È giunto il momento di aggiungere un colore nuovo, il verde del basilico. Non dimentichiamo mai che in cucina anche l’occhio vuole la sua parte. Un arcobaleno di colori risveglia le nostre papille gustative.

Poi arriva il tocco magico, il brodo. Bastano 2 o 3 mestoli per permettere agli ospiti del tegame di fluire al meglio. In assenza possiamo utilizzare un semplice bicchiere di acqua. Quando, con calma, il tutto avrà raggiunto il bollore, l’ultimo ingrediente, il re del piatto: il pane raffermo tagliato a tocchi.

Ora bisogna aver pazienza, lasciare il tempo al pane di trasformarsi in una pappa (attenzione: pappa non colla). Quando il miracolo della trasformazione sarà avvenuto, spegnere il fuoco e lasciare riposare per una decina di minuti. A discrezione personale si può guarnire con una foglia di basilico ed un filo di olio.

Non dimentichiamo il sale perché il pane toscano è “sciocco”, insipido, quindi non ricordate di controllare la sapidità.

Affondate il cucchiaio ed appagate da un ottimo pasto , via a cantare a squarciagola: viva la pappa col pomodoro