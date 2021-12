Non è detto che le ricette buone debbano per forza essere difficili. Ci sono infatti tante preparazioni che combinano in maniera intelligente degli ottimi ingredienti, creando un effetto fantastico. Allo stesso tempo, potrebbero anche contenere ingredienti che farebbero bene all’organismo, come questa ricetta facile e veloce per ricaricarsi di vitamina D contro i problemi alle ossa.

Anche oggi vediamo una preparazione semplice, deliziosa e con ingredienti sani. Inoltre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è facilmente reperibile in tutti i negozi locali. Dunque, troveremo vitamine, selenio e manganese in questa ricetta originale ma semplicissima da far venire l’acquolina in bocca. Scopriamola insieme.

Ingredienti

Oggi prepariamo una semplice frittata, che condiremo con feta e peperoncino e la impreziosiremo con alcuni altri ingredienti. Per prepararla avremo bisogno di:

6 uova grandi;

2 peperoncini affettati;

125 grammi di feta sbriciolata;

25 grammi di parmigiano grattugiato;

250 grammi di pomodori pachino, tagliati a metà;

2 cucchiai di olio d’oliva;

1 cipolla tagliata sottile;

1 spicchio d’aglio schiacciato;

2 cucchiai di latte intero;

1 cucchiaino di timo tritato;

1 cucchiaio di erba cipollina.

Gli ingredienti sono facili da reperire e noi segnaliamo in particolare il peperoncino, alimento che potrebbe portare dei benefici alla salute.

Secondo gli esperti della fondazione Humanitas, esso contiene vitamina C, una sostanza nota per essere un antiossidante. Essa combatterebbe l’invecchiamento inibendo l’azione dei radicali liberi sull’organismo. Contiene, inoltre, altri nutrienti che potrebbero avere effetti antiossidanti, come la vitamina E, il selenio e il manganese.

Prendiamo tutti gli ingredienti ed iniziamo la preparazione. Scaldiamo l’olio in una piccola padella a fuoco medio. Qui soffriggiamo la cipolla, l’aglio e il timo per circa 7 minuti, fino a quando la cipolla diventerà morbida. Poi aggiungiamo il peperoncino, togliamo tutto dal fuoco e mettiamo da parte.

Adesso sbattiamo le uova, il latte e un pizzico di sale in una grande ciotola. Aggiungiamo feta, parmigiano e poi i pomodori, e mescoliamo bene. Ora aggiungiamo erba cipollina e gli ingredienti che abbiamo fatto scaldare prima.

Ora possiamo prendere il nostro composto e cuocerlo. Possiamo farlo in padella oppure al forno.

Se optiamo per il forno, scaldiamolo a 170 gradi. Mettiamo la frittata in una teglia e lasciamo che cuocia per circa 20 minuti, fino a quando sarà ben dorata. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo raffreddare un po’. Impiattiamo e consumiamola calda oppure fredda, come preferiamo.