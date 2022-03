Quando arriva l’ora della pausa pranzo in milioni di italiani si trovano davanti a un dilemma. Cucinare un piatto sano e nutriente o arrendersi ai cibi precotti e surgelati? Spesso la pigrizia vince, perché in molti vanno di fretta e non hanno tempo per cucinare.

In realtà, basterebbe conoscere le giuste ricette per preparare piatti deliziosi in meno di mezz’ora. Oggi parleremo di una pasta buonissima e semplicissima da preparare. Ci sono, infatti, vitamine e tanto gusto in questo primo delizioso e veloce, perfetto per chi ha fretta anche a pranzo.

La splendida coppia di ingredienti

Se abbiamo meno di quaranta minuti di pausa pranzo e non sappiamo cosa mangiare, possiamo aprire il frigo e vedere che avanzi abbiamo a disposizione.

Se troviamo dei broccoli o dei cavolfiori avanzati dalla sera prima siamo a cavallo. Potremo preparare uno splendido sugo con del semplice tonno in scatola.

Possiamo iniziare preparando l’acqua della pasta e mettendo a soffriggere in padella una testa d’aglio. Quando l’aglio sarà dorato potremo gettare le nostre verdure fino a farle abbrustolire.

Dopo pochi minuti possiamo versare una scatoletta di tonno scolato e girare con una posata in legno. Dovremo lasciare sul fuoco medio sino a che il tonno non avrà una crosticina e sarà cotto.

Quando l’acqua sarà sufficientemente calda possiamo buttare la pasta. Per una resa ancora più buona consigliamo di usare degli spaghetti integrali. Il sugo aderirà a questa pasta in un modo perfetto.

Vitamine e tanto gusto in questo primo delizioso pronto in pochi minuti

A questo punto possiamo scegliere di lasciare il sugo così com’è, se amiamo i pezzi. Altrimenti, possiamo frullare in un mixer per ottenere una morbidissima crema. Ricordiamoci, però, di rimuovere lo spicchio di aglio prima di frullare il sugo.

Quando la pasta è pronta la scoleremo e la verseremo in padella assieme a dell’acqua di cottura. A questo punto possiamo buttare anche qualche pinolo e un cucchiaio di bottarga, se li abbiamo.

Dopo qualche minuto possiamo spegnere in fuoco e condire con dell’olio evo a freddo.

Il nostro piatto è pronto per essere servito. In pochi minuti abbiamo realizzato un piatto ricco di tutte le vitamine della verdura e dei pinoli, nutriente, gustoso e antispreco.

