Invece delle creme viso da profumeria, qualcuno sceglie solo gli unguenti da farmacia che puntano sulla Vitamina C. Qualche anno fa ci fu un vero e proprio boom di questi prodotti, che ora tornano in auge e vengono proposte in declinazioni più efficaci. I principi attivi sono molto potenti e il forte effetto antiossidante è immediato. Il viso appare subito più luminoso e meno stanco.

Maggiore tollerabilità grazie alle microcapsule

La Vitamina C, fino a qualche tempo fa, non era completamente tollerata dalle pelli più sensibili. Ma ora le case produttrici l’hanno inserita in microcapsule che la rendono meno aggressiva e pronta a dispiegare i suoi benefici sulla cute più delicata. Attenzione, però. La crema alla Vitamina C va messa sul viso soprattutto la sera, perché è sensibile alla luce e all’ossigeno. Che la degradano, vanificandone gli effetti. Tutte le creme, dunque, anche quelle a formula “urto”, a effetto schiarente, una volta aperte, vanno consumate entro 15 giorni. Altrimenti, scegliete quelle in bustine monodose. Alcuni trattamenti contengono solo alte concentrazioni di Vitamina C. Altre formulazioni, invece, includono anche acido lattico per permettere un assorbimento ottimale e rendere le creme del tutto affini alla pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Vitamina C anti-stanchezza per il viso

L’autunno è il momento migliore per fare il pieno di forza e potenza di questi preparati attivi con Vitamina C. Che se pur di vecchia data non perdono mai appeal. Ecco le varie formule proposte in farmacia. È possibile ricorrere agli idratanti giorno, in crema e mousse, ai sieri rinnovatori, ai booster defatiganti che si attivano all’applicazione. E, ancora, agli illuminanti che cancellano il colorito spento e i segni della fatica. Sono in commercio anche creme corpo alla Vitamina C, idratanti e ad azione snellente. La Vitamina C anti-stanchezza per il viso maturo, funziona se la utilizziamo con costanza. Ma si possono anche effettuare cure urto settimanali e peeling notturni antimacchia. L’azione protettiva della Vitamina C è combinata con la capacità di riattivare un importante enzima nella protezione del collagene, una proteina strutturata della pelle.