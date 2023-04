Vita sentimentale di Giorgio Armani: chi ha amato e chi ha ispirato il re della moda italiana

Uscito nel 2022 per Rizzoli, l’autobiografia rivista di Armani ci fa scoprire lati sconosciuti dello stilista più famoso del Mondo. Classe 1934, Armani si racconta nel libro intitolato Per amore. Personaggio sulla cresta dell’onda da tanti anni, la sua vita sentimentale è sempre stata un mistero. Vediamo alcune curiosità.

Il re della moda italiana e mondiale ha aperto il suo cuore con un libro pubblicato nel 2015 e rivisto lo scorso anno con l’aggiunta di foto personali e private. Si tratta di un’opera interessante attraverso cui poter ricostruire il processo creativo di una delle menti più brillanti della storia fashion e non solo.

Spesso ci siamo chiesti quali segreti nascondesse questa figura autoritaria, elegante e carismatica. Giorgio Armani è sposato? Chi sono le persone più importanti della sua vita? Ha figli?

Lo stilista non è sposato e non ha figli quindi nessun erede diretto. Ha 3 nipoti, 2 sono i figli del fratello Stefano scomparso diverso tempo fa, 1 nipote è figlio della sorella Rosanna. Si chiama Andrea Camerana e aveva ruoli operativi nel gruppo Armani, designato come suo successore, ha ora abbandonato gli affari di famiglia. A fianco di Giorgio Armani è rimasto Leo Dell’Orco suo braccio destro e collaboratore di vecchia data. È il responsabile dell’ufficio stile uomo per tutte linee.

Rivelazioni toccanti

La vita sentimentale di Giorgio Armani è sempre stata velata di mistero. Ma anche accompagnata da storie piuttosto tristi. Come quella di Giorgio Galeotti che per anni è stato il suo compagno fino alla scomparsa avvenuta nel 1985. Architetto e socio di Armani, Galeotti è morto a 40 anni per una grave forma di leucemia.

Armani ha fatto coming out nel 2000 raccontandosi a Vanity Fair edizione americana e ammettendo che Galeotti è stato per lui una fonte di ispirazione. Molto del suo lavoro è stato dedicato all’ex compagno così sfortunato. Insieme nel 1975 hanno fondato l’Armani Spa, lo stilista ha parlato di grande complicità e di amore sterminato per la vita. Lo stesso che ha voluto trasmettere attraverso il libro, il cui titolo è molto significativo.

Vita sentimentale di Giorgio Armani e amicizie di spessore

Il marchio Armani è sinonimo di successo, eleganza e stile in tutto il Mondo. Lui e il suo brand sono un orgoglio italiano, lo stilista è un esempio per i giovani che vogliono affermarsi. Tanta gavetta alle spalle e il talento che lo ha sempre accompagnato e che alla fine è emerso.

Eppure, con un filo di tristezza negli occhi, Armani continua a raccontare del dolore che ha provato per la sua perdita e delle difficoltà che ha incontrato per riprendersi e continuare con la sua vita. E con la sua carriera. Nonostante questi periodi bui, Armani è riuscito a creare dei rapporti privilegiati con le star che ha conosciuto o che hanno indossato i suoi abiti. E molti di loro sono tutt’oggi veri amici. Da Clint Eastwood a Sean Penn, da Sophia Loren a Claudia Cardinale, i nomi delle persone che sono legate al brand e alla persona Armani sono di una certa rilevanza. Lui è un modello e una ispirazione per molti di questi personaggi. Ma possiamo essere sicuri che lo stilista ha preso tanto da loro. È questa la peculiarità più importante delle personalità che hanno qualcosa in più, qualcosa di speciale rispetto a tutti gli altri.