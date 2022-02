Quando scegliamo un compagno di vita a quattro zampe, tra gli aspetti che potremmo considerare c’è anche quello della longevità. Il motivo potrebbe essere che abbiamo bambini in casa. Potrebbe piacerci l’idea che li accompagnino nella crescita per più tempo possibile. Oppure cerchiamo dei compagni per persone anziane, e ci renderebbe felici l’idea di un lungo percorso insieme. In linea generale sappiamo che ci sono molti fattori che condizionano la salute degli animali. Tra questi indubbiamente c’è lo stile di vita, la taglia, l’alimentazione ed anche alcune predisposizioni genetiche. I meticci inoltre tendono a vivere generalmente di più.

Ci sono alcuni cani che per stazza o problematiche congenite possono vivere meno di dieci anni, come l’Alano. Così come esistono alcune razze che, pur essendo di taglia grande, hanno una longevità sorprendente. Così, vediamo il perché della vita lunga per queste 3 razze di cani.

Non necessariamente di taglia piccola

Iniziamo da una razza di cane italiana molto vigile e da compagnia. Sa essere molto affettuoso, esuberante ma anche attento e testardo, il Volpino italiano. Questo piccolo cane bianco utilizzato una volta per fare da scorta ai pastori, ha anche una vita tendenzialmente molto lunga. Raggiungerebbe con discreta facilità i 15 anni d’età.

Tra le razze di taglia grande, una che si distingue per longevità è senza dubbio il Setter irlandese. Questo cane è un fenomenale e fedele amico, molto elegante e tendenzialmente ubbidiente. Ci sono alcune precauzioni che dovremmo adottare in caso di vita in appartamento, ma è un ottimo esempio di cane da compagnia anche per anziani e bambini. Anche il Setter irlandese raggiungerebbe facilmente i 15 anni d’età.

Vita lunga per queste 3 razze di cani giocherelloni e pieni d’energia che ci faranno compagnia per tanto tempo

Tra le razze più note e belle c’è anche un cane che viene dall’estremo Oriente e sembra un vero e proprio Volpino. Lo Shiba Inu è un cane di taglia medio piccola che viene dal Giappone. Questa razza è molto pulita ed affettuosa. Addirittura, spesso si toeletta e pulisce come se fosse un gatto. Rappresenta un compagno di giochi ideale, anche se avrebbe bisogno di un addestramento in tenera età. Infatti, il rischio è quello di diventare aggressivo e poco socievole con gli altri cani. Sviluppa infatti un senso di competizione con i suoi simili per compiacere il padrone. Tra le varie qualità ha anche una notevole longevità, visto che spesso vive tra i 14 ed i 16 anni.