L’inverno ormai è praticamente alle nostre spalle e dobbiamo pensare a cosa indossare per la primavera.

Avevamo già visto alcune proposte alla moda da indossare oppure qualche colore trend da mettere.

Ad esempio, c’è un colore che ha veramente stregato quasi tutte le passerelle della moda milanese e di quella parigina. Un colore pieno di gioia e forza. Ma ad inizio mese avevamo visto anche un trucco per il viso e per gli occhi che ha spopolato durante la settimana della moda.

Di tendenze, per quella che sarà la prossima primavera, ce ne sono veramente tante, resta solo trovare quella più adatta al nostro corpo e quella che ci piace di più.

Oggi, però, ci focalizzeremo sui pantaloni.

Quelli da donna

Se amiamo i pantaloni, abbiamo milioni di possibilità.

Ci sono i pantaloni palazzo, quelli skinny, quelli a vita alta, quelli del tailleur, i cargo, quelli larghi, quelli a sigaretta e i regular.

Per quanto riguarda i tessuti, ci sono quelli perfetti per la stagione fredda, come può essere la lana, e poi abbiamo il lino che, invece, è perfetto per l’estate.

Vita bassa o vita alta, skinny o larghi, ecco i pantaloni che andranno di moda in primavera

La domanda, però, ora è: quali saranno i pantaloni che andranno di moda nella primavera del 2022?

La moda ha già il suo vincitore e stiamo parlando dei pantaloni a sigaretta sopra la caviglia, che non va confuso con quello skinny, però. Quest’ultimo, infatti, è famoso per essere molto stretto sulla gamba, mentre il pantalone a sigaretta rimane più morbido, ma sempre dalla forma dritta.

Per la primavera sarà proprio questo modello ad andare di moda. Facciamo attenzione, però, alla lunghezza, perché non deve superare la caviglia.

Il pantalone a sigaretta sopra la caviglia è perfetto da abbinare a uno stivaletto, ma anche a una décolleté oppure a un sandalo alto. Insomma, è veramente perfetto per ogni tipo di occasione e scarpa, non dobbiamo abbinarlo per forza con una scarpa alta, ma sta benissimo anche una scarpa bassa.

Allora, altro che vita bassa o vita alta, skinny o larghi, i pantaloni da indossare per la primavera sono quelli a sigaretta sopra la caviglia.

