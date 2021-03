Chi porta gli occhiali in questi mesi si difende meglio dal rischio coronavirus? Visto che possiamo contrarre il Covid anche attraverso gli occhi ecco come difenderci con qualche suggerimento utile. Diciamo subito che se abbiamo le lenti a contatto, è meglio indossare le monouso giornaliere. Se portiamo gli occhiali, puliamoli ogni sera. Ma, vediamo con i nostri Esperti come comportarci per ridurre il pericolo che punta la nostra vista.

Gli occhi sono la parte più esposta

Se non portiamo gli occhiali, attenzione che la mascherina ci protegge naso e bocca, lasciando però esposti gli occhi. Non ci facciamo caso, ma per istinto, ci mettiamo le mani sul volto centinaia di volte al giorno. Con relativi rischi di trasmissione. Le mani sporche sono potenzialmente contaminanti e, sfregarci gli occhi è un rischio correlato. Ecco allora che se lavoriamo anche da casa, teniamo un flacone di disinfettante a portata di mano.

Perché gli occhi sono esposti alla pandemia

Visto che possiamo contrarre il Covid anche attraverso gli occhi ecco come difenderci dal rischio alla congiuntiva. Questa membrana che protegge il bulbo oculare è infatti esposta al rischio di penetrazione da parte del virus. Scienziati e medici, per questo motivo, ci ricordano sempre di evitare di toccarci gli occhi, a causa delle mani potenzialmente contaminate. Quando, in questi giorni vediamo immagini di persone incoscienti raggruppate e senza mascherina, è bene ricordare che il contagio può passare anche attraverso gli occhi. Allo stato attuale, per fortuna, la scienza non conosce ancora eventuali e ulteriori malattie trasmissibili dalla pandemia attraverso gli occhi.

Cosa fare per difenderci montando gli occhiali

Se siamo convinti che gli occhiali ci difendano dalla pandemia è vero solo in parte. Perché, se c’è effettivamente una barriera diretta, il rovescio della medaglia è dato dal fatto che continuiamo a metterci le mani in faccia. I medici ricordano che il virus può sostare anche sulla montatura e sulle lenti. Per questo motivo ricordiamoci almeno ogni sera di fare una bella pulizia dei nostri occhiali.

Attenzione al virus con le lenti a contatto

Se portiamo le lenti a contatto siamo potenzialmente più a rischio di chi non ha sistemi di correzione della vista. Come dicevamo sopra, infatti la congiuntiva è un canale preferenziale di passaggio da parte del virus. E, mettersi le mani negli occhi è un rischio molto alto, così come non cambiare e gettare spesso le lenti a contatto. Il consiglio più importante che danno oculisti e scienziati è quindi quello di utilizzare lenti monouso.

