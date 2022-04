Ormai è abbastanza noto che esistano tantissime persone che soffrono di problemi alla vista e che questa quantità sarebbe in continua crescita. Questo fenomeno sta avvenendo a causa di svariati fattori. I principali sarebbero: l’età media e l’aumento delle fonti di stress nei confronti degli occhi. Per prevenire l’insorgenza di queste problematiche, bisognerebbe quindi effettuare esami e visite oculistiche con una certa regolarità.

I problemi alla vista, però, potrebbero in alcuni casi essere connessi anche ad altre patologie. È il caso, ad esempio, della retinopatia diabetica, una complicazione del diabete che colpisce gli occhi. Questo disturbo, in genere, dipenderebbe da un danno ai vasi sanguini della retina, indifferentemente se si soffre di diabete del tipo 1 o 2. In questo articolo, cercheremo di approfondire questa patologia, indicando anche a quali forme di prevenzione e trattamenti bisognerebbe sottoporsi.

Vista offuscata e macchie davanti agli occhi potrebbero essere i primi campanelli d’allarme di questo disturbo

Come riporta l’Istituto Humanitas, abbiamo due tipologie di retinopatie:

quella diabetica precoce, che può essere lieve, moderata o severa. In questo caso, l’avanzamento della malattia potrebbe comportare un indebolimento dei vasi sanguigni che, danneggiandosi, provocherebbero sanguinamenti;

quella diabetica proliferante, o avanzata. Questa è la forma più grave e comporta la crescita anomala di nuovi vasi sanguigni nella retina. Questo fenomeno potrebbe provocare, ad esempio, il distacco della retina, oppure un glaucoma, dovuto all’irregolare flusso di liquidi.

Principali sintomi

La retinopatia è una malattia “silenziosa”, che potrebbe non manifestare sintomi anche per lungo tempo. In genere, quando questi compaiono, si potrebbero riscontrare:

ipovisione e perdita dell’acutezza visiva;

difficoltà nel percepire i colori;

cecità, nei casi più gravi;

vista offuscata e macchie davanti agli occhi.

Queste ultime, conosciute col termine scientifico di “miodesoipsie”, sono dei corpi mobili puntiformi (o filiformi) che proiettano sulla retina la loro ombra. Essi compaiono nel nostro campo visivo come fossero delle mosche e possono manifestarsi con forme e dimensioni differenti. Le cause di questo fenomeno sono naturali ma, in certe situazioni, potrebbero essere sintomi di vari disturbi, come la cataratta o, appunto, la retinopatia diabetica.

Prevenzione e trattamenti

Per scongiurare l’avanzamento di questa patologia, e il conseguente rischio di cecità, bisognerebbe sottoporsi a controlli regolari. Per quanto riguarda i trattamenti, invece, gli approcci cambiano in base alla gravità della situazione. In caso di retinopatia diabetica precoce, solitamente si procederebbe con una fotocoagulazione laser per ridurre l’edema e ripristinare la funzione visiva. Nel caso in cui l’edema sia abbastanza significativo, una soluzione potrebbe essere di intervenire con iniezioni intravitreali di farmaci. Se invece la retinopatia è non proliferante, bisognerebbe sottoporsi ad una vitrectomia per trattare il distacco della retina.

Lettura consigliata

I picchi di insulina starebbero sotto controllo grazie a questo legume che aiuterebbe anche a dimagrire