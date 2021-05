La primavera è veramente una stagione pazzerella. Non solo per l’alternanza continua di pioggia e sole, ma anche per i suoi sbalzi termici davvero incredibili. E, in questi giorni, ne siamo testimoni tutti quanti, con la neve ancora sulle montagne e, nello stesso tempo, la gente al mare. Questi cambiamenti repentini non fanno bene al nostro organismo, ma soprattutto rischiano di rovinare la nostra pelle. Ecco allora come avere un viso e corpo sempre più belli e giovanili con questi 2 straordinari esfolianti fatti in casa, veloci economici e salutari. Vedremo 2 scrub semplicissimi, fatti con ciò che abbiamo già in casa.

Dopo la doccia ecco la soluzione giusta

Abbiamo finalmente la possibilità di tornare a fare sport all’aria aperta. Ma, come dicevamo, le temperature di questi giorni mettono a dura prova la nostra pelle. Partiamo anche per una semplice passeggiata al sole e ci becchiamo la pioggia nel bel mezzo del percorso. Magari, si aggiunge del vento e scende la temperatura. Torniamo a casa e abbiamo bisogno di una bella doccia calda, ma anche poi di eliminare la fastidiosa secchezza del derma. Nessun problema:

prendiamo dei fondi di caffè fatto in casa, mettiamoli in una ciotola e facciamoli asciugare all’aria;

pesiamo esattamente e, nella ciotola, aggiungiamo pari quantità di olio extravergine di oliva;

cominciamo a mescolare, aggiungendo un paio di cucchiai di zucchero grezzo di canna;

applichiamo il nostro scrub sulla pelle del corpo e sentiremo immediatamente un’azione salutare ed energizzante.

Difendiamo anche il nostro viso

Viso e corpo sempre più belli e giovanili con questi 2 straordinari esfolianti fatti in casa, veloci economici e salutari. Visto il corpo, ecco adesso il momento del viso. Proponiamo una soluzione cara al mondo dello sport, che trae origine da poco dopo la scoperta dell’America. Prepariamo una semplicissima miscela di: zucchero di canna e miele, in dosi esattamente uguali. Mescoliamo per bene gli ingredienti e spalmiamo sul viso, facendone una maschera. Lasciamo agire per il tempo che desideriamo, essendo due prodotti naturali e non invasivi. Zucchero e miele daranno lucentezza, vigore e nutrizione alla nostra pelle stanca e sfibrata.

