La ricerca di idee per un weekend fuori porta non si ferma mai. Già dal lunedì siamo lì a consultare consigli su mete da visitare in Italia che non siano troppo lontane. Dopo tutto questo tempo chiusi in casa la voglia di esplorare nuovi luoghi è davvero forte.

Sono tante le persone che approfittano del fine settimana per girare l’Italia e ammirare le sue meraviglie. Gite nelle città d’arte, un po’ di trekking leggero sulla montagna dietro casa o una gita al mare in inverno. A seconda dei gusti i luoghi da visitare a pochi chilometri di distanza sono davvero tantissimi.

Oggi parleremo di un piccolo paesino in Abruzzo diventato famoso per i suoi particolari abitanti. Qui è possibile uscire di casa e ritrovarsi un cervo che passeggia tranquillamente in strada. Ci troviamo nel Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise. Precisamente a Villetta Barrea.

Visitiamo questo paesino tra le montagne in cui non serve fare chilometri tra i boschi per ammirare i cervi in libertà

Questo paesino di poco più di 600 abitanti ha una storia antica legata particolarmente ai Sanniti. Il borgo che si trova lungo il fiume Sangro ne conserva ancora delle testimonianze. In località Fonte Regina è possibile ammirare i resti di mura megalitiche del periodo.

Il centro abitato com’è oggi è di periodo Trecentesco e si può ancora ammirare la Torre del castello.

Diverse sono le chiese da visitare come anche i musei, quello dell’Acqua e della Transumanza. Camminando lungo le sponde del fiume si può arrivare al lago di Barrea e godersi il paesaggio.

Oltre al paesaggio naturalistico

Tutto intorno al piccolo paesino si respira un’aria magica come quella che solo la natura può dare. Vegetazione, boschi, fiumi e sentieri che si percorrono immersi nel verde. Ma una delle attrazioni più particolari di questo posto sono proprio i cervi.

In questo luogo è possibile avvistarli mentre si aggirano per le viuzze del paese. Sia esemplari giovani che bellissimi cervi adulti. Meglio fare attenzione e non avvicinarsi troppo perché anche se abituati alla presenza dell’uomo restano animali selvatici. Se si alloggia qui per un paio di giorni è molto probabile incontrarne qualcuno. Però se siamo sfortunati c’è sempre il Centro Visita Daini a pochi chilometri dal centro. Un’area che ospita vari esemplari che possiamo vedere da vicino.

Quindi, visitiamo questo paesino tra le montagne per vivere un’esperienza più unica che rara. La natura che non ha paura degli uomini e vive indisturbata passeggiando per le vie del paese. Un’emozione incredibile ammirare queste meravigliose e possenti creature dal vivo. L’Italia è davvero piena di posti magici che ci rubano istantaneamente il cuore. L’Abruzzo è sicuramente una Regione ricca di luoghi davvero unici, come il famoso Tibet d’Italia.

