Quest’estate di sicuro vogliamo tutti regalarci una bella vacanza. Alcuni magari vogliono andare all’estero, approfittando delle migliori condizioni garantite dall’avanzamento della campagna vaccinale. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare buoni consigli sia a chi resta in Italia sia chi vuole andare più lontano. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo indicato come il cammino di Santiago sia un’ottima scelta amata sia dai turisti che dagli esperti.

Oggi invece stiamo in Italia, e più precisamente andiamo in Lombardia, a vedere due bellissime mete. Visitiamo in un week end queste due splendide città italiane famose per essere rivali.

La rivalità

Consigliamo a tutti di andare a vedere Bergamo e Brescia. La rivalità tra queste due città ha origini lontane, e arriva dal medioevo. In quel periodo, nel 1150 circa, iniziarono le tensioni riguardo ad alcuni feudi contesi tra le due città. La situazione sfociò in una vera e propria guerra, vinta poi da Brescia.

Insomma non corre buon sangue tra Bergamo e Brescia e il motivo è davvero evidente. Tuttavia oggi vogliamo ricordare la loro grande offerta in termini turistici, che è davvero imperdibile.

Possiamo iniziare il week end a Bergamo, e andare a visitare la sua magnifica città alta con la funicolare. Da qui possiamo fare una passeggiata lungo le mura venete, splendidi patrimoni dell’Umanità dai quali osservare un paesaggio mozzafiato. E magari concludere la giornata andando a mangiare degli ottimi casoncelli, i tipici ravioli ripieni di carne che sono uno dei vanti di Bergamo.

Il giorno dopo possiamo spostarci a Brescia, a soli 45 minuti di macchina da Bergamo. Forse è una città più sottovalutata rispetto alla sua rivale, ma anche lei riesce a dare grandi soddisfazioni. Brescia regala un bellissimo parco archeologico ricco di resti romani, il più importante della Lombardia. Non mancano poi le bellissime piazze, tra cui consigliamo soprattutto piazza della Loggia, un meraviglioso luogo quattrocentesco.

Insomma anche Brescia regala ottime passeggiate, e anche buon cibo. Qui consigliamo in particolare lo spiedo, con il suo delizioso mix di carni diverse.