Visitiamo in Sicilia questa splendida località dove Alena Seredova vuole sposarsi: bastano 50 euro a notte!

Ci sono luoghi in cui torniamo volentieri in vacanza appena possiamo, magari in estate. Pensiamo alla Riviera romagnola o alla Costiera amalfitana. Altre località le scopriamo magari per caso, durante una gita fuori porta. In un weekend primaverile o un lungo ponte possiamo visitare un incantevole posto in Sicilia. Molte coppie lo scelgono per sposarsi, anche Alena Seredova. Scopriamo qual è e cosa vedere.

Una delle attività che si ama fare è viaggiare. In molti possono andare in giro molti giorni dell’anno perché sono in pensione o hanno grande disponibilità economica. La maggior parte attende le ferie o dei giorni di riposo durante la settimana. Tutti, però, non resistono alle offerte sui prezzi di voli aerei o dei biglietti del treno. Risparmiare è importante, ma anche svagarsi. Spulciando sul web spesso si trovano proposte allettanti.

Una delle Regioni in cui si va volentieri in ogni stagione è la Sicilia. In inverno borghi, città, siti archeologici offrono spunti per vacanze culturali e rilassanti. Si può anche sciare vista mare sull’Etna. In primavera e in estate si può esplorare anche la natura attraverso trekking e giri in mountain bike o a cavallo. È poi famoso e apprezzato il mare siciliano che attrae un turismo balneare. Anche surfisti, velisti e sub possono trascorrere momenti indimenticabili.

Visitiamo in Sicilia questa splendida località dove Alena Seredova si sposerà

Tra le tante mete dove andare in Sicilia alcune sono Patrimonio UNESCO, come la Valle dei templi di Agrigento. Un’altra riguarda la Val di Noto, con i suoi tesori barocchi. Proprio Noto racchiude tanti tesori da ammirare. Questa meravigliosa cittadina è una delle location per matrimoni più gettonate. È rimasto memorabile quello di Chiara Ferragni e Fedez celebrato nel 2018.

Nel prossimo mese di giugno sembra siano confermate le nozze tra Alena Seredova e Alessandro Nasi a Noto. La modella e attrice già moglie di Gianluigi Buffon ha deciso quindi di unirsi in matrimonio di nuovo. Sarà una splendida sposa nella cornice barocca della cittadina siciliana.

Volendo visitare Noto spendendo poco possiamo alloggiare in un Bed and breakfast. Tra le tante offerte troveremo prezzi a partire da circa 50 euro a persona a notte. A piedi si può girare poi tranquillamente, restando affascinati da varie meraviglie.

Cosa vedere a Noto in Sicilia

Nella Capitale del Barocco passeggiando alziamo lo sguardo per ammirare i palazzi e le chiese. Citiamo Palazzo Nicolaci di Villadorata e Palazzo Modica di San Giovanni. Imperdibile la Basilica Cattedrale di San Nicolò. Di fronte troviamo Palazzo Ducezio, il municipio che prende il nome da un re dei Siculi. A Noto si trova pure il Teatro Tina Di Lorenzo, spesso paragonato al Teatro alla Scala di Milano per la sua bellezza.

Magari a maggio visitiamo in Sicilia questa splendida località dove Alena Seredova ha deciso di sposarsi. In quel mese, infatti, si terrà l’Infiorata. Lungo la via Nicolaci, a due passi dal Duomo e dal palazzo comunale, tanti artisti disporranno dei fiori. Quest’anno il tema è “Noto è cinema”. La cittadina infatti si vede in molti film. Ricordiamo L’avventura di Antonioni e Storia di una capinera di Zeffirelli. Tra le serie c’è The White Lotus 2. 16 riquadri riprodurranno scene di film ambientati a Noto lungo tutta la via cittadina. Di solito si tengono anche eventi collaterali, sfilate storiche ed esibizioni di sbandieratori.