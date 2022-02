Il tempo comincia a farsi più mite e con esso torna la voglia di viaggiare e stare all’aria aperta. Ecco che quindi sempre più persone cominciano a fare programmi per la primavera. Anche una semplice gita fuori porta potrebbe essere l’ideale in questo momento. Il tutto senza necessità di allontanarsi troppo da casa, pur non rinunciando alla bellezza della destinazione, anzi! L’Italia è ricca di gioielli tutti da esplorare, soprattutto quando si tratta di borghi.

Fra i più belli ce n’è uno che vale la pena di menzionare anche per la sua posizione strategica. Infatti, si trova al centro di un’area che possiamo sicuramente definire fra le più belle al Mondo. Quindi, questo borgo si presta perfettamente a fungere anche da base per visitare le attrazioni vicine. Insomma, un viaggio tutto comfort e scoperta, senza dimenticare la buona cucina.

Visitare questo borgo medievale in primavera ci riporta indietro nel tempo rimanendo al centro di una delle zone più belle d’Italia

Fra i borghi più belli d’Italia c’è sicuramente Grosseto, che sfoggia splendidi palazzi storici, rimanendo a un passo dal mare e al centro del Parco della Maremma. Sembra proprio di non poter sbagliare con una visita a questo borgo ricco di storia sulla costa toscana.

Possiamo cominciare con una semplice passeggiata, ammirando il Duomo e passando per Piazza Dante Alighieri. Qui troviamo il Palazzo Aldobrandeschi che ricorda molto lo stile senese. Addirittura, possiamo ancora visitare la cinta muraria completamente intatta e di origine medicea. Un tempo proteggeva la città, oggi ne sfoggia le bellezze con i suoi viali alberati. Ovviamente, ci sono anche diversi musei che vale la pena visitare, come quello di Storia Naturale della Maremma e il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. Meritano una visita anche la chiesa di San Francesco e di San Pietro.

Per quanto riguarda il mangiare, Grosseto non ci lascerà certo delusi. Nel periodo pasquale possiamo cominciare la giornata con la tradizionale Pizza di Pasqua, sia dolce che salata. Per pranzo invece non possiamo rinunciare a un bel piatto di pici con bottarga di Orbello, oppure agli gnudi, gnocchi di formaggio ed erbe. Per secondo abbiamo l’imbarazzo della scelta fra cinghiale, capriolo e anguilla. Concludiamo il tutto con i classici cantucci maremmani e la Grappa del Buttero.

Cosa visitare intorno a Grosseto

Visitare questo borgo medievale ci mette in una posizione favorevole per visitare il Parco della Maremma. È l’occasione ideale per concedersi delle splendide passeggiate lungo i suoi sentieri a piedi, in bicicletta o a cavallo. Ci sono anche altri borghi graziosi come Castiglione della Pescaia o Massa Marittima. Che dire poi di Pitigliano, chiamata anche la piccola Gerusalemme e dall’aspetto davvero affascinante. Poi, per delle visite un po’ più insolite, possiamo optare per il giardino di Daniel Spoerri o il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle, un vero e proprio paese delle meraviglie.