Tra le mete preferite negli ultimi anni in Italia risultano essere i borghi medievali. Fin da piccoli si resta affascinati dai racconti di dame e cavalieri e di castelli con ponti levatoi e passaggi segreti. Le gesta di eroi vissuti davvero, magari miste a leggenda, attraggono spesso i turisti e permettono di scoprire luoghi incantevoli. Passeggiando per le vie dei borghi sembra di fare un salto indietro nel tempo. Grazie ad antichi libri di ricette, a volte ci si imbatte anche in trattorie che ripropongono piatti della cucina medievale, magari un po’ adattati. Scopriamone uno, la tredura, ossia ciò che si ottiene dal tritare qualche alimento, i cui ingredienti sono:

1 kg di porri;

un pezzo da 200 g di pancetta;

3 uova;

100 g di pane raffermo;

zafferano;

sale;

zenzero;

cannella;

noce moscata.

In una scodella mettere il pane raffermo e versarvi sopra acqua calda. Intanto lessare i porri con la pancetta. Appena cotti, scolarli bene e tritarli a mano con un coltello, avendo cura di togliere dapprima il grasso della pancetta. Metterlo in una padella calda e dopo qualche istante aggiungere i porri, lasciando cuocere per qualche minuto. Alla carne tritata in precedenza aggiungere il pane bagnato e strizzato, le uova sbattute con del sale e un pizzico di zafferano. Mescolare bene e versare in padella, riscaldando il tutto per qualche minuto. Servire aggiungendo un pizzico di zenzero, cannella e noce moscata.

Visitare borghi medievali in Italia è una bella esperienza da completare gustando queste ricette dell’epoca con mele, uova e pane raffermo

Andiamo a scoprire adesso dei fritti ripieni, un piatto comune anche nella tradizione antica francese. Ecco una versione delle rissole:

125 g di farina 00;

2 mele;

5 fichi secchi;

zafferano;

acqua;

80 g di burro;

40 g di uvetta sultanina;

10 noci;

un misto di zenzero, chiodi di garofano, cannella e zucchero di canna (il tutto dev’essere circa 20 g);

olio di semi o d’oliva;

sale.

Innanzitutto, bisogna cuocere le mele in forno e poi sbucciarle. In una ciotola mettere i fichi tagliuzzati, le noci tritate e l’uvetta e aggiungere la polpa delle mele. Mescolando, unirvi un cucchiaino del misto di spezie varie. Sciogliere lo zafferano in un po’ d’acqua calda e poi unirlo alla farina setacciata, al burro e a un pizzico di sale. Dopo aver lavorato l’impasto, farlo riposare coperto da una pellicola in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo, stendere la pasta e ricavarne dei cerchi da riempire con l’impasto di frutta secca e mele. Chiudere a mezzaluna, facendo pressione sul bordo, e friggere in olio caldo.

Oltre a visitare borghi medievali in Italia, quindi, si può fare un tuffo indietro nella storia anche a tavola.

