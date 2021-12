Quando a tavola portiamo del vino rosso, è importante gustarlo nel modo corretto. Molte volte, infatti, acquistiamo dei vini raffinati che, però, poi sprechiamo perché non sappiamo valorizzare. E questo senza alcun dubbio è un immenso peccato. E allora il vino rosso ecco con cosa possiamo abbinarlo, la temperatura di conservazione e il bicchiere da usare. Così a Natale non faremo nessuna brutta figura.

Spesso ci sentiamo dire che il rosso va con la carne e che il bianco va con il pesce. In realtà non è per forza vero. Ci sono alcuni vini rossi che si abbinano perfettamente al pesce, perché leggeri, e alcuni vini bianchi che invece possiamo abbinare alla carne. Ma vediamo allora come possiamo uscire da questi dubbi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Vino rosso ecco con cosa possiamo abbinarlo, la temperatura di conservazione e il bicchiere da usare

Partiamo con il dire che di vini rossi ce ne sono vari. Ci sono quelli giovani e leggeri, poi quelli di media forza e infine i vini importanti. Se non sappiamo quale tipologia di vino è quella che abbiamo acquistato, possiamo chiedere alla cantina che ci ha venduto la bottiglia, sicuramente saprà aiutarci e darci qualche consiglio.

In ogni modo se abbiamo scelto un vino giovane e leggero, la temperatura di conservazione sarà tra i 14 e i 16 gradi. Per quanto riguarda invece la tipologia di bicchiere da usare, dovremo usare un ballon. Questo bicchiere è il più piccolo per quelli da rosso. Un vino giovane è perfetto se abbinato con dei primi piatti leggeri, con del pesce, con dei bolliti, con arrosti e grigliate di carne bianca, come il pollo.

Se abbiamo scelto un vino di media forza, la temperatura di conservazione sarà tra i 16 e i 18 gradi. Per quanto riguarda invece la tipologia di bicchiere da usare, dovremo usare un grand ballon. Questo bicchiere è quello medio per quelli da rosso. Un vino di media forza è perfetto se abbinato con dei primi piatti ricchi, fritti di pesce, arrosti, pollame, brasati e umidi.

Se invece abbiamo scelto un vino importante, la temperatura di conservazione sarà tra i 18 e i 20 gradi. Per quanto riguarda invece la tipologia di bicchiere da usare, dovremo usare un barbaresco. Questo bicchiere è quello più grande per quelli da rosso. Un vino importante è perfetto se abbinato con della cacciagione, formaggi saporiti, intingoli e pietanze piccanti.

Approfondimento

Ecco una deliziosa ricetta per un secondo di carne a Natale che sorprenderà tutti