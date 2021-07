Chi l’ha detto che d’estate il vino non può essere consumato? In questo articolo proviamo a sfatare questa credenza e vediamo come combinarli a tavola a seconda delle pietanze.

Dunque ecco dei vini straordinari con il giusto abbinamento in estate per fare sempre bella figura.

I vini rosati tra quelli perfetti per l’estate 2021

Una prima categoria di vini spesso sottovalutata è quella dei rosati, eppure sono molto adatti alla stagione del caldo e del mare. Un errore da non fare è quello di credere che essi derivino dalla miscelazione di un vino rosso con uno bianco!

Sono vini che riscuotono notevole successo e sono molto apprezzati dai più giovani. Ma il loro consumo sta riscuotendo successo anche presso molte altre fasce di consumatori. Un primo motivo che li rende perfetti al periodo rimanda al loro essere accattivanti già alla vista. Hanno infatti tonalità cromatiche uniche ed affascinanti.

Ancora, sono piacevoli all’olfatto perché profumati, ai sentori di frutta e fiori, delicati e freschi. Molte delle cantine che li producono sono site al sud Italia. Ma si trovano in commercio molte espressioni originali ed eleganti anche di provenienza estera.

Provengono dai vitigni nazionali prodotti quali il Primitivo, il Cerasuolo d’Abruzzo, il Groppello, il Nero d’Avola, il Piedirosso

In alternativa abbiamo anche vitigni internazionali alla base di questi vini. Tra questi citiamo il Pinot Nero, il Sirah, il Merlot, il Grenache e il Cinsault, nativi in Francia.

Sono perfetti in abbinamento con una pasta al pomodoro fresco, o con condimento a base di verdure. Ma anche con una zuppa di pesce o con formaggi freschi (al riguardo, qui altri abbinamenti tra formaggi e vini).

Passando alla categoria dei vini bianchi, ritroviamo un po’ di tutto. Anzi, non c’è che l’imbarazzo della scelta anche in estate, vista la temperatura bassa di servizio prevista per questi vini.

Certo certe espressioni un po’ più complesse o da invecchiamento o anche più alcoliche andrebbero bevute di sera. E magari anche in abbinamento a piatti più elaborati.

Qualche esempio di abbinamento vino-cibo

Invece possiamo considerare di sorseggiare un Asprinio di Aversa, fresco e diretto, mentre si gusta una fragrante pizza margherita. O ancora un’avvolgente e sapida Falanghina dal sentore di agrumi, di frutta gialla o di erbe aromatiche, insieme a un antipasto o una frittura di pesce.

Una Vernaccia di San Gimignano, con sfumature dorate e note floreali di biancospino e sentori marini e speziati, va bene con carne e pesce grigliati o torte rustiche.

Ma ecco d’estate un morbido e avvolgente Chardonnay con note di frutta, mandorle e lieviti con una mozzarella o con una tartare di pesce.

Infine citiamo un altro vino bianco indimenticabile: il Gewurztraminer. Aromatico, suadente, con sentori di pesca, di frutta tropicale, di rosa gialla. È perfetto da abbinare con carni bianche in umido, formaggi con erborinati e pasticceria secca, o anche con la crema.

