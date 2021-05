Esiste un luogo, in Italia, che è il perfetto connubio tra bellezza e gusto. Stiamo parlando delle Langhe. Questa zona del Piemonte è rinomata per l’eccellenza del vino e del cibo, ma vanta tante altre bellezze, tutte da scoprire.

I paesaggi delle Langhe, gli antichi castelli e le morbide colline regalano forti emozioni a chiunque decida di visitarli. Scegliendo di esplorare questo posto, godremo di vini eccellenti, borghi suggestivi e panorami da favola in questo tour enogastronomico nelle Langhe che conquisterà i nostri cuori e i nostri palati. Scopriamo insieme cosa visitare in questo posto davvero suggestivo.

Non solo ottimo vino

Le Langhe sono rinomate per l’eccellenza del vino. Qui ci sono tantissimi filari d’uva che permettono di produrre alcuni tra i vini che hanno reso famosa l’Italia all’estero. Ma non è tutto qui.

Le Langhe sono anche un territorio denso di storia e di castelli meravigliosi. Uno dei più belli è il Castello Falletti. È noto anche come Castello di Barolo, dal nome del borgo in cui si trova. Dal 2010 ospita il “WiMu”, il museo sul vino più innovativo degli ultimi tempi. Visitare il castello sarà un’esperienza da favola e arrivando in cima si potrà godere di una vista panoramica da togliere il fiato.

Inoltre è possibile visitare anche le cantine del castello, dove si potranno degustare vini pregiati prodotti sul territorio.

A caccia di tartufi

Quando si parla delle Langhe, non si può evitare di parlare di Alba. Questa cittadina è davvero suggestiva. Sarà una bella scoperta anche per gli appassionati di arte e di storia, visti i bellissimi edifici che si potranno visitare qui. Un esempio? Lo stupendo Duomo e la chiesa di San Domenico. Senza dimenticare di assaggiare il magnifico tartufo, un’eccellenza di questo territorio.

Barbaresco

Concludiamo con un altro borgo spettacolare, Barbaresco. Qui si produce un altro famosissimo vino del Piemonte, il Barbaresco appunto.

Il simbolo di questo borgo è la sua torre medievale, alta 36 metri e visitabile. Inutile dire che, anche qui, il panorama è da favola. Lasciamoci conquistare da vini eccellenti, borghi suggestivi e panorami da favola in questo tour enogastronomico nelle Langhe che conquisterà i nostri cuori e i nostri palati.

