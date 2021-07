L’avvento delle giornate calde è una vera seccatura per chi vuole passeggiare, ma al mattino non riesce a svegliarsi prima di una certa ora. Il calore estremo diventa un motivo in più per restare in casa al fresco. Purtroppo, uscendo da un periodo di lockdown e smart working, sempre più persone hanno e stanno riscontrando un aumento di peso negli ultimi mesi. Seppure la forza di volontà nel fare esercizio fosse dalla nostra parte, è bene accompagnarla con una sana alimentazione. I nutrienti mirati, nelle giuste quantità, possono fare una grossa differenza, specie se assunti in specifiche parti della giornata. Gli scettici non direbbero mai che è possibile vincere l’aumento di peso con un bicchiere di questa sorprendente bevanda per colazione.

I motivi del perché è un’opzione realistica dopotutto non sono così scontati. Ci sentiamo dire spesso che il primo pasto della giornata è il più importante fra tutti e i motivi sono perlopiù biologici. Il perché è illustrato in “È incredibile come fare sport in queste ore aumenti di molto le possibilità di perdere peso e di dormire serenamente”. Fare colazione è sano ed essenziale per i suoi incredibili benefici e, scegliendo i cibi corretti, possiamo migliorarne ancor più le potenzialità. Molti non sanno dei benefici dei fiocchi d’avena, come visto in “Iniziamo la giornata nel modo giusto con questo cibo dagli innumerevoli benefici”.

Vincere l’aumento di peso con un bicchiere di questa sorprendente bevanda per colazione

Conosciuti gli effetti positivi che questa bevanda offre al nostro organismo, perderemo per sempre la brutta abitudine di non fare colazione al mattino. Tra l’altro, grazie al suo contenuto di vitamina D, calcio, fosforo e proteine, è incredibilmente salutare a qualunque età. Stiamo parlando del latte dal basso contenuto di grassi, da non confondere con quello intero o di altre tipologie. Essendo ricco di proteine e povero in carboidrati e grassi, preso a colazione induce il nostro organismo a bruciare grandi quantità di calorie. Per questo, non a caso, è spesso consigliato nelle diete per perdere peso, a patto che ne sia scelto il tipo giusto.