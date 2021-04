La mente umana è un congegno perfetto. È il risultato di milioni di anni di evoluzione. Contiene una miriade di dati, informazioni, istruzioni. Il concetto di mente si può parzialmente sovrapporre alla struttura anatomica sottostante. Il cervello, infatti, è la sede dell’intelligenza, del movimento, della memoria della motivazione. Ma anche e soprattutto delle emozioni che vanno controllate e riconosciute.

La mente umana, però, a volte può essere preda di paure irrazionali. Si può sviluppare un terrore abnorme per degli oggetti, delle situazioni o degli animali. Questi ultimi possono essere volatili, roditori o mammiferi. Questa reazione smodata può essere molto invalidante soprattutto se coinvolge degli animali domestici.

Per fortuna vincere la paura dei cani è possibile grazie a questo strano metodo che si prenderà in esame.

I cani e le fobie

Fortunatamente i cani sono docili, tranquilli e buoni. Alcuni non fanno male a una mosca anche se sono grandi e grossi. Purtroppo, ce ne sono altri molto aggressivi che vengono sfruttati addirittura nelle lotte clandestine. In questo caso è normale aver paura. L’importante, tuttavia, è ricordare che gli animali devono vivere in condizioni di salute e benessere. In caso contrario possono dimostrarsi cattivi e aggressivi.

Le fobie, però, sono delle paure che non hanno una causa specifica e razionale. Chi soffre di fobie non ha paura del cane grosso e rabbioso. Manifesta un terrore smodato anche per dei chihuahua molto piccoli o addirittura per i cuccioli.

Questo può sottendere ad un malessere più profondo che trova espressione così. Lungi dall’analizzare tematiche più profonde, ci si limita a fornire dei piccoli consigli.

Vincere la paura dei cani è possibile grazie a questo strano metodo.

Combattere la cinofobia

Per combattere la cinofobia in modo efficace si può usare il metodo della sensibilizzazione. Esso consiste nello stare a contatto con l’oggetto delle paure. Può suonare un po’ strano. Possono sorgere diverse domande ed espressioni di incredulità. In realtà, però, è proprio così. Frequentare i cani può aprire un mondo del tutto diverso. Proprio la conoscenza e la vicinanza possono far nascere delle consapevolezze nuove. Si capirà che la maggior parte dei cani ama stare per conto suo.

Si può chiedere aiuto ad un amico che possiede un cane, oppure imparare magari anche grazie ad un esperto, a leggere le intenzioni del quadrupede. Abbaiare non è sempre sinonimo di aggressività.

Anche nelle situazioni più difficili, inoltre, si impara a non mostrarsi troppo intimoriti.

Il terrore irrazionale può dissolversi con la conoscenza.