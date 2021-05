Viene spesso sottovalutato ma questo bellissimo fiore fa bene alla salute e ci aiuta a dormire bene

La natura nasconde tantissime sorprese. Alcune di queste sono spaventose e temibili, e dobbiamo starne alla larga. Ad esempio, in un articolo precedente avevamo rivelato l’esistenza di animali letali che assomigliano in tutto e per tutto a dei draghi.

Ma spesso la natura ci regala anche preziose sostanze che fanno molto bene alla salute. Piante e fiori, ad esempio, vengono usate per unguenti, tisane, e prodotti farmaceutici di vario tipo. Oggi vedremo un ingrediente molto importante ma a cui spesso non diamo l’importanza che merita. Viene spesso sottovalutato ma questo bellissimo fiore fa bene alla salute e ci aiuta dormire bene.

Il fiore famosissimo

Tutti conoscono la margherita, forse il fiore più famoso al mondo. Esso ha un’origine lontana, e già i Romani ne parlavano nei loro libri. La margherita è tipica soprattutto dell’Europa, ma si trova anche in alcune zone di Asia, Africa, ed America.

Si tratta di un fiore piccolo, molto comune, e dall’aspetto molto semplice, quindi non dà certo l’impressione di avere chissà quale importanza. Eppure, i suoi utilizzi sono molti.

Innanzitutto, la margherita non è utile solo agli esseri umani. Lo è anche per le api, ovviamente, che sono attirate dal suo polline.

Ma gli effetti positivi sulla salute delle persone sono davvero tanti. La margherita viene spesso usata come ingrediente nelle tisane contro l’insonnia, quindi è davvero perfetto prima di andare a letto. È anche utile contro ipertensione o stitichezza. Altre volte viene invece usata come antiparassitario o contro le infiammazioni. Non solo, ma la margherita può aiutare anche contro ferite ed arrossamenti. In questi casi essa viene pestata e poi cosparsa sulla zona colpita.

Anche il mondo della cosmetica fa un forte uso della margherita, e grazie ad essa produce oli che rendono la pelle tonica e soda. Ciò è dovuto all’importante contributo del fiore alla circolazione del sangue nei capillari della pelle.

Quindi, non esitiamo dunque a cercare prodotti che contengono la margherita come ingrediente, perché gli effetti sono assicurati.