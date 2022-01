La zucca è uno degli ortaggi più amati e gustosi in assoluto. Possiamo cucinarla in mille modi ed è davvero versatile. C’è chi decide di consumarla come una vellutata, chi preferisce utilizzarla come contorni di secondi piatti e tanto altro ancora.

Oggi, però, scopriremo come preparare delle buonissime fette di zucca così morbide che si sciolgono in bocca, grazie alla presenza di un ingrediente segreto squisito. La preparazione sarà davvero semplice e veloce.

Adulti e bambini rimarranno senza parole e mangiare la verdura sarà facile anche per i più diffidenti. Vediamo subito come fare.

Viene l’acquolina in bocca solo a vedere queste fettine di zucca morbide, saporite e pronte in pochi minuti

In questo periodo dell’anno c’è un vero e proprio trionfo di coloratissime verdure di stagione. Si va dai cavolfiori alle barbabietole, fino alle cicorie e a tantissimi altri squisiti prodotti che ci regala la nostra terra.

Ad esempio, potremmo preparare questo squisito contorno di cavoli e verze che aiuterebbe il cuore e depurerebbe l’organismo.

Un altro alimento ricco di vitamine e minerali molto vantaggiosi per l’organismo è la zucca. Quest’ortaggio, tra i tanti benefici che fornirebbe all’organismo, proteggerebbe la vista e fornirebbe tantissimi antiossidanti naturali.

Ecco come preparare queste buonissime sfiziosità alla zucca

Per preparare queste fettine morbide alla zucca per 2 o 3 persone ci serviranno circa 300 grammi di zucca, appunto. Potremmo utilizzare la zucca delica, ad esempio, una varietà squisita di zucca, molto diffusa in Italia.

Laviamo accuratamente la zucca, quindi tagliamola a fette, mettendo da parte i semi e i filamenti interni. Non sbucciamola, perché la buccia renderà la nostra zucca ancora più gustosa.

Sistemiamo su una teglia della carta da forno, quindi adagiamo le fette di zucca ben distanziate sul piano. Sistemiamo tra le fette di zucca anche 2 spicchi di aglio, per insaporire, quindi aggiungiamo un pizzico di sale e un filo d’olio.

Il condimento ideale per sapore e profumo inconfondibile

Preriscaldiamo il forno a 180°, e inforniamo la zucca per circa 20 minuti. A questo punto estraiamo il tutto dal forno e aggiungiamo il nostro ingrediente segreto. Attorno ad ogni parte di zucca arrotoleremo una fetta sottile di lardo che, per la sua squisitezza, renderà questa ricetta ancora più saporita.

Inoltre, in una terrina a parte, versiamo del timo e dell’origano, mescolandoli bene. Ora, con un cucchiaino, spolveriamo sulle fette di zucca il mix di erbe profumate, e rimettiamo la teglia in forno per altri 10 minuti.

Quando le fette di zucca saranno finalmente morbide, potremo estrarre tutto dal forno. Sono così buone che viene l’acquolina in bocca solo a vedere queste fettine di zucca morbide, saporite e pronte in pochi minuti.