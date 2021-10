Minestre, zuppe e vellutate sono il comfort food per eccellenza dell’autunno e dell’inverno. Forse sono seconde solamente alle castagne e alla classica torta di mele (eccone una versione alternativa con le noci). Se ne possono preparare di tutti i tipi per tutti i gusti. Le ricette sono per la maggior parte molto semplici e richiedono pochi ingredienti. C’è solo l’imbarazzo della scelta. In questo caso ne proponiamo una che ha il farro e i fagioli come ingredienti principali.

Viene dalla Toscana la ricetta di questa deliziosa minestra autunnale per fare il pieno di fibre, contenute in buone quantità in ambedue gli alimenti citati.

Si tratta della minestra fagioli borlotti e farro della Garfagnana, la più famosa zuppa a base di farro della sua regione di provenienza.

Ingredienti

300 g di fagioli borlotti;

200 g di farro (si consiglia farro della Garfagna IGP);

50 g di lardo di Colonnata;

1 carota, cipolla rossa, costa di sedano, patata grande;

3 spicchi d’aglio;

3 cucchiai di concentrato di pomodoro;

q.b. salvia, olio extravergine d’oliva, pepe nero, sale

Procedimento

La preparazione di questa ricetta comincia la sera prima. Non si tratta quindi di un piatto che può essere improvvisato. Il motivo è semplice: bisogna mettere i fagioli borlotti a bagno in acqua fredda. Si comincerà a preparare la minestra al mattino seguente.

Il primo passo sarà prendere una pentola e mettere i fagioli al suo interno assieme ad altra acqua fredda. Attenzione a non metterne troppa, perché andrà aggiunta durante la cottura. Nella pentola bisogna mettere anche due spicchi di aglio in camicia, della salvia e metà costa di sedano, per poi cuocere il tutto a fuoco bassissimo per un paio di ore.

Tritare molto finemente sedano, carota, cipolla e uno spicchio d’aglio. Questi ingredienti andranno poi fatti rosolare in olio extravergine di oliva per qualche minuto. Fatto questo, tagliare a piccole strisce metà fetta di lardo di Colonnata e aggiungerlo al battuto assieme ad un litro e mezzo di acqua, salare e far bollire. Sciacquare il farro e versarlo nel resto degli ingredienti.

Lavorare metà dei fagioli borlotti in un mixer, attendere venti minuti e metterli assieme al resto degli ingredienti. Aggiungere il concentrato di pomodoro, i restanti fagioli e far cuocere per altri tre quarti d’ora all’incirca. Rosolare il resto del lardo di Colonnata in un padellino, per poi aggiungerlo al resto della minestra quando sarà diventato croccante.

Irrorare la minestra con olio d’oliva a crudo e una macinata di pepe nero. Chi vuole, può servirla accompagnandola con dei crostini o con delle fette di pane casereccio tostato.