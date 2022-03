Quando si torna da una settimana lavorativa pesante molti di noi non hanno assolutamente voglia di mettersi ai fornelli. Per questo oggi proponiamo una ricetta light per cui non bisogna accendere nemmeno il fuoco. Basta solo tagliare e condire bene la materia prima. Infatti, viene dal Salento questo contorno di stagione leggero che non richiede cottura ed eccessiva fatica. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo portare in tavola un gustoso piatto a base di barbabietole rosse.

Gli ingredienti necessari

Ci serviranno:

500 grammi di barbabietole rosse;

sale fino q. b.;

pepe nero q. b. (passaggio facoltativo);

olio extravergine di oliva q. b.;

aceto (preferibilmente quello di mele) q. b.;

pangrattato q. b.;

menta fresca q. b.

Viene dal Salento questo contorno di stagione leggero e gustoso che delizierà i palati di tutta la famiglia

Per prima cosa è necessario mondare le barbabietole rosse, lavandole bene e poi sbucciandole con cura. Dato che il loro colore molto acceso può rimanere sulle dita, consigliamo di utilizzare dei guanti di plastica per maneggiarle in modo da non sporcarsi. Poi su un tagliere pulito basta tagliarle a fette uniformi di circa un centimetro. Prendere poi un contenitore e distribuire con cura tutte le fette. Salare secondo il proprio gusto, aggiungendo un filo abbondante di olio e del pangrattato. Se non si avesse questo ingrediente, basta frullare del pane secco.

Lavare sotto l’acqua corrente la menta e sminuzzarla con un coltello. Cospargerla sulla superficie e infine condire con dell’aceto di mele. È possibile anche aggiungere, per chi lo desidera, una bella spolverata di pepe nero. Se è rimasta ancora una parte di ortaggio, creare un secondo strato, ripetendo poi l’azione per il condimento. Mettere in frigo per almeno un’oretta per far sì che i sapori si amalgamino e marinino bene. Se si volesse accompagnare questo delizioso piatto con una fonte di carboidrati, consigliamo di affiancargli le famose patate al forno scientifiche”.

Per quanto invece riguarda le proteine, possiamo scegliere i ceci per un pasto vegano e le uova per uno di ispirazione vegetariana. Se invece proprio non riuscissimo a rinunciare alla carne, consigliamo di optare per quella di lepre. Questa, infatti, è relativamente magra e vanta una miniera di ferro che risulterebbe davvero preziosa per la nostra salute. Inoltre, essendo selvaggina, rappresenta una scelta più etica rispetto alla carne proveniente dagli allevamenti intensivi.

Lettura consigliata

Questo delizioso contorno di stagione ci permette di fare un pieno di vitamine e di gusto