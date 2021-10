Spesso nella vita capita di essere carenti di uno o più minerali. Una spia sono sintomi come stanchezza, mal di testa, capelli e unghie fragili. A darci conferma, poi, sono alle analisi del sangue. Quando ciò accade, semplicemente ci affidiamo a integratori multivitaminici che compriamo in farmacia. Oppure, siamo abituati a cercare su internet quali alimenti contengono il calcio, il ferro, il potassio e così via.

Infatti, chi più della natura può fornirci il giusto fabbisogno di minerali? Tuttavia è molto importante sapere in quali alimenti trovarli e in quali quantità. Anche un alimento considerato povero o sconosciuto può rivelarsi una preziosa fonte di queste sostanze. Nell’articolo di oggi ne riveliamo uno ricchissimo di calcio.

Usato nella cucina Orientale, viene dal mare l’ingrediente poco conosciuto ricco di calcio che potrebbe aiutare ad abbassare la pressione alta. Tra poco scopriremo insieme di cosa si tratta e come integrarlo nella nostra alimentazione per trarne massimo beneficio. Per scoprire un nuovo alimento utile per il corpo si invita anche alla lettura dell’articolo Scopriamo un nuovo condimento di origine orientale, il miso.

Dal Giappone al Perù

Si chiama Eisenia bicyclis, meglio conosciuta come alga Arame. Questa varietà molto usata in Giappone e nel Settentrione del Pacifico appartiene alle alghe brune. Si caratterizza per le foglie larghe e molto lunghe. Per l’uso in cucina viene tagliata in striscette e fatta essiccare al sole. Tra le alghe commestibili è meno conosciuta dell’alga Nori o della Kombu.

Nonostante ciò, si può trovare spesso come contorno nei ristoranti orientali. Infatti, solitamente l’arame compone delle piccole insalate dal sapore delicato e dolce. È utilizzata per accompagnare pietanze a base di tofu, seitan o anche in abbinamento ad altre verdure. Spesso la si associa alla salsa di soia o all’aceto di riso. L’alga arame è spesso utilizzata anche in campo cosmetico per tonificare e nutrire la pelle.

Viene dal mare l’ingrediente poco conosciuto ricco di calcio che potrebbe aiutare ad abbassare la pressione alta

Come le verdure della terra e gli altri tipi di alga, l’arame contiene numerose sostanze benefiche. Oltre all’alta concentrazione di omega 3, quest’alga è ricca di iodio, potassio, ferro, magnesio. Da queste componenti i ricercatori hanno dedotto che l’arame potesse aiutare a ridurre la pressione sanguigna. In questo senso la ricerca ha dato buoni risultati, ma gli effetti sull’ipertensione non sono ancora certi.

Il contenuto di iodio, invece, potrebbe avere effetti positivi sull’attività della tiroide. In ogni caso, i medici ne sconsigliano l’assunzione in caso di ipertiroidismo. Inoltre, l’alta concentrazione di beta-carotene potrebbe avere la funzione di antiossidante. Infine, come le altre alghe, l’arame possiede proprietà depurative e disintossicanti.