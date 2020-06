Vicino un prelievo forzoso dai nostri conti correnti: cosa potrebbe fare invece il Governo per fare cassa? Patrimoniale sì o patrimoniale no? Tanto per cambiare il termine è nuovamente spuntato sulle pagine dei giornali e nei titoli dei TG. Ma non c’è solo la patrimoniale, che sta tornando di moda. Anche le obbligazioni irredimibili, cioè perpetue, eterne, senza una scadenza, sono tornate a far parlare di loro. Nel primo caso ne ha parlato il Presidente del Consiglio, nel secondo il Presidente della Consob. E se il primo ha escluso la patrimoniale, il secondo ha dato per certo che debbano essere istituite, queste obbligazioni senza scadenza. Riservate agli italiani, sia ben chiaro. E, se possibile, quasi obbligatorie.

Una specie di “oro alla patria”, insomma…

Entrambe le ricette, ovviamente, sono fallimentari. La patrimoniale sarebbe un colpo per gli italiani soprattutto nella loro fiducia nei confronti dello Stato. Ben capite come, realmente, se dovesse materializzarsi, dopo tutte le volte che è stato detto che non sarebbe stata fatta, sarebbe come una pietra tombale sulla fiducia. Fiducia del cittadino nello Stato che non verrebbe incrinata dal prelievo in quanto tale. Si parla infatti di qualcosa di simile al famoso prelievo forzoso notturno del 1992, che fu pari allo 0,6%. In pratica, su 1.000, ne verrebbero prelevati 6. Ma questo verrebbe fatto ad ogni italiano che avesse un conto corrente. Una misura che colpirebbe tutti, in maniera indiscriminata.

Il bond irredimibile, perpetuo e senza scadenza ha realmente l’aspetto del “denaro alla patria”. Gli italiani acquisterebbero i bond versando una certa cifra, ed in cambio non la avrebbero mai più indietro, se non quando lo Stato decidesse di restituirla. in cambio riceverebbero, per sempre, solo gli interessi, cioè le cedole. Quello che deve essere chiaro, su entrambe queste manovre, è che si tratterebbe di iniziative sporadiche, singole e senza possibilità di seguito. Invece il Governo, e lo Stato, hanno bisogno di iniziative strutturali e definitive. E’ quindi vicino un prelievo forzoso dai nostri conti correnti? Cosa potrebbe fare, invece, il Governo per fare cassa?

Vicino un prelievo forzoso dai nostri conti correnti: cosa potrebbe fare invece il Governo per fare cassa?

Semplicemente, implementare riforme strutturali tese a migliorare e favorire l’imprenditoria della Nazione, ed un più agevole pagamento delle tasse. Secondo noi il tutto potrebbe articolarsi in iniziative come quelle che seguono.