Con l’avvicinarsi delle vacanze estive in molti sono alla ricerca di una meta che permetta di scoprire posti nuovi.

Frequentemente, sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è trattato di viaggi e città bellissime, perfette per passare le vacanze (consultare qui).

Per una vacanza indimenticabile, infatti, si consiglia di programmare e scegliere al meglio il posto in cui andare.

Tra i posti magnifici della nostra Europa ne troviamo uno a pochi chilometri dall’Italia, precisamente in Provenza, Francia.

Si sta scrivendo del famosissimo Grand Canyon du Verdon, una vera e propria voragine conosciuta anche come “Gorges du Verdon”. Il luogo perfetto per chi ama la natura incontaminata, un vero e proprio angolo di paradiso.

Boschi, laghi e stupendi villaggi arroccati tra le rocce saranno la cornice perfetta per una vacanza indimenticabile.

Vicino all’Italia gole impressionanti e natura rigogliosa in un luogo perfetto per chi è in cerca di una vacanza economica indimenticabile

Quando si pensa al Grand Canyon la mente corre subito a quello americano, eppure anche in Europa abbiamo dei posti meravigliosi. Infatti, come si scriveva, in Provenza si estende uno dei canyon più impressionanti d’Europa.

Le Gorges du Verdon sono le più grandi e profonde in Europa, si estendono per circa una ventina di chilometri in direzione est ovest.

Un luogo immerso in una natura rigogliosa e caratterizzato da pareti a strapiombo alte fino a 1500 metri su un fiume color verde smeraldo.

Le strade attorno al canyon, lungo la Corniche Sublime a sud e la Route des Cretes a nord percorrono circa 130 chilometri.

Gli splendidi percorsi che costeggiano le gole offriranno ai visitatori dei paesaggi mozzafiato.

Si potranno ammirare le gole in diversi modi, dalla bicicletta alla moto sino all’automobile. Anche se il modo migliore resta la discesa a piedi, dopo essersi attentamente informati soprattutto sulle condizioni meteorologiche.

Si tratta del posto ideale per chi ama gli sport acquatici, anche quelli estremi o per chi semplicemente ama prendere il sole.

All’estremità occidentale si estende il Lac de Sainte-Croix dove sarà possibile fare moltissimi sport anche se quando l’acqua è bassa le rive sono fangose.

Le Gorges du Verdon vennero definite il più americano tra tutti i canyon del vecchio mondo.

Ecco, perché, vicino all’Italia gole impressionanti e natura rigogliosa in un luogo perfetto per chi è in cerca di una vacanza economica indimenticabile.