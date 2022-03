Molto spesso, quando decidiamo di andare al mare o comunque di visitare delle località vicine, ci capita di ritrovarci in posti affollati. Questo accade soprattutto perché ci rechiamo in questi posti durante i mesi più caldi della stagione, ovvero da giugno fino a settembre.

Mentre invece quello che dovremmo fare, per vivere più serenamente la nostra vacanza, è recarci in questi luoghi durante i periodi di bassa o bassissima stagione. Come può essere, ad esempio, marzo o anche aprile.

Magari non potremo fare il bagno in acqua, ma il mare d’inverno ha un suo potenziale che non deve essere sottovalutato. E chi vive vicino l’acqua questo lo sa benissimo. La passeggiata sulla spiaggia oppure la corsa in riva al mare prima di andare al lavoro è rigenerante. Ma come, d’altra parte, lo può essere anche il mare di sera, sempre se non c’è troppo vento. E ancora un bel pranzo o cena in qualche ristorante sulla spiaggia.

Insomma, il mare può essere sfruttato anche nei mesi considerati freddi. Se però viviamo distanti dal mare, allora dobbiamo scovare dei piccoli borghi da visitare il weekend.

Vicino al mare con spiagge tranquille sorge questo bellissimo borgo italiano perfetto per una vacanza a marzo in relax

Per questo borgo ci dobbiamo spostare in Liguria, nella nota Riviera dei Fiori. Nello specifico parliamo di Taggia, che si trova in Provincia d’Imperia. Questo delizioso borgo è assolutamente da vedere, se però vogliamo evitare le folle di persone conviene andare nei periodi più calmi, come può essere marzo.

Partiamo con il dire che Taggia è la casa delle olive taggiasche, famose in tutto il Mondo. Qui è anche possibile andare a vedere un vecchio uliveto che è stato fondato tanti anni fa dai monaci benedettini. Non solo olive, ma anche ardesia. L’ardesia è una pietra scura e grigiastra che adorna i palazzi di questo borgo. E proprio qui viene estratta.

Vicino abbiamo il mare, che possiamo raggiungere con la pista ciclabile, ma anche il torrente Argentina. E proprio su questo si erge quello che è un po’ il simbolo del borgo, il suo ponte medievale. Se siamo interessati a visitare il mare, oltre a storie ed arte, c’è Arma di Taggia che è una zona balneare ricca di eventi. E allora vicino al mare con spiagge tranquille sorge questo borgo da mille e una notte.

