Se arrivano le feste pasquali e abbiamo l’obbligo di rimanere in casa. Perché allora non concederci il lusso di un viaggio intorno al mondo alla scoperta dei modi più strani di festeggiare la Pasqua ? Abbiamo sentito tanto parlare di uova e del loro significato: sappiamo che il senso della festa è la rinascita della vita, il ritorno della primavera dopo l’inverno. Ma ognuno ha il suo modo di interpretare questa festa e questo periodo: vediamo come alcuni Paesi del mondo declinano questa festività.

In Bulgaria la festa è una vera battaglia a base di uova. Lanciare un uovo che non si rompe è considerato segno di grande fortuna nel corso dell’anno.

La Croazia festeggia in modo molto simile al nostro, con una differenza. Nella domenica delle Palme infatti le famiglie intrecciano corone di fiori: e nel giorno di Pasqua fanno benedire la propria colazione in chiesa.

In Grecia si organizza una grande processione con candele durante il sabato santo. Nella notte tra sabato e domenica si spengono tutte le candele tranne una, che simboleggia la Risurrezione. Con questa vengono riaccese tutte le altre.

L’Irlanda questa festa è così sentita che durante il venerdì santo i tradizionali pub rimangono chiusi o non servono birra.

In Polonia nonostante le temperature ancora rigide i giovani amano tirarsi gavettoni per le strade, per ricordare simbolicamente il battesimo.

In Svizzera ci si ritrova tutti in piazza con un uovo sodo in mano, e si gareggia in testa a testa senza tregua: solo chi avrà l’uovo più resistente potrà essere vincitore.

Fuori dal continente

Nelle Filippine secondo la tradizione i genitori sollevano scherzosamente i figli tenendoli per la testa, per aiutarli a crescere.

Sembra che in Inghilterra ci si sfiora la testa a vicenda con rami di salice come segno di affetto.

Nel lontano Messico c’è un’usanza amatissima dai bambini: quella della pentolaccia, o pignatta. I bambini una volta bendati devono colpire con una mazza o un bastone un contenitore pieno di dolcetti.

In Russia e in altri paesi vicini le festività iniziano al cimitero, con un bel picnic pasquale sulla tomba di un parente.

Gli Stati Uniti festeggiano giocando con gli easter eggs, le uova di pasqua che i bambini devono trovare in una specie di caccia al tesoro. Talvolta a questo gioco si accompagna un altro che prevede di far rotolare uova dipinte con lunghi cucchiai allungati.