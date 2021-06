Treno o aereo, lavoro, studio e comodità molto spesso non vanno d’accordo. Per alcuni cambiare luogo è un’esperienza stimolante, per altri, metaforicamente, un trauma. Tralasciando il comfort che solo casa nostra è in grado di darci, ciò che viene a mancare il più delle volte è il silenzio. Sicuramente complice è l’inciviltà di molte persone che non rispettano le buone norme da tenere nei servizi di trasporto. Fortunatamente, in nostro aiuto viene l’esperienza di persone che regolarmente si trovano in condizioni simili, riuscendo comunque nell’intento di lavorare in tranquillità. Viaggiatori svelano gli straordinari consigli per lavorare e studiare fuori casa in comodità senza subire distrazioni o rallentamenti.

Un’utopia che può diventare realtà, se accompagnata da un grande spirito di volontà e adattamento. La prima cosa da fare per trovare i nostri spazi è capire cosa ricerchiamo in questi. Comodità, silenzio, servizi in particolare? Per ognuno di questi requisiti esistono soluzioni che ci aiuteranno, nei limiti del possibile, a rendere accogliente qualsiasi spazio.

Comodità

Iniziamo dagli accessori essenziali per il nostro lavoro in smart working. Un portatile leggero, piccolo e dall’ampia autonomia sarebbe di grande aiuto nel caso capitassimo malauguratamente in un treno senza tavolino o prese. Ad esempio, non tutti i treni regionali ne sono forniti, specie quelli più economici. Riduciamo ogni tipo di peso superfluo nel nostro zaino, così come nelle dimensioni, ma facciamo attenzione a scegliere borse imbottite. Sono fra le soluzioni più raccomandate per la protezione del nostro computer.

Silenzio

Qui le cose si fanno più complicate. A meno di non andare in prima classe o treni e aerei costosi, trovare uno spazio silenzioso può diventare davvero difficile. In tal caso, può tornare utile la nostra guida su come risparmiare sul volo in vista delle vacanze. Potremmo provare ad andare nei primi vagoni, dove generalmente si trovano meno persone, ma spesso non basta. Anche in questo caso esistono degli accessori in grado di renderci il lavoro più semplice, come i famosi tappi per le orecchie o delle speciali cuffie. Queste ultime vengono vendute in diverse forme e varianti, ma la funzione che più ci interessa è la cancellazione del rumore. Infatti, i dispositivi dotati di questa particolarità sono in grado di insonorizzare l’ambiente circostante alla persona che li indossa.