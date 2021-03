È normale non poterne più, dopo il periodo difficile che si è e si continua a vivere. È proprio questo il punto: alcuni non sentono più di vivere, ma sentono solo di aspettare. Aspettano qualcosa, un decreto, una persona, un trasferimento, un momento migliore. Viaggiare verso la propria destinazione è esso stesso il viaggio della propria vita e non bisogna scordarselo mai. Ecco, si potrebbe partire da questa parola: viaggiare. Ormai può sembrare una cosa lontana, ma è possibile viaggiare anche in città, per fare le stesse cose di sempre, la spesa, il lavoro, le commissioni. Prendere i mezzi è una scelta ecologica e sostenibile e non è detto che ci si debba rinunciare. Basta prendere tutte le precauzioni. Ecco allor come viaggiare sui mezzi in tempo Covid-19: tutte le accortezze da adottare.

Viaggi brevi sui mezzi

Lo stress da parcheggio dovrebbe essere una patologia riconosciuta. Non è strano dover partire almeno mezz’ora o un’ora prima per trovare posto vicino al lavoro o a scuola. Il pullman può essere un valido alleato contro lo stress da parcheggio. Costa poco e permette di essere spettatori e non solo conducenti. Le precauzioni da adottare sono: distanziamento. Non sedersi accanto ad persona e prevedere almeno un metro di distanza è importantissimo. La mascherina non deve mai andare giù. Evitare di toccare maniglie e posti dove appoggiarsi e se proprio necessario igienizzarsi prima e dopo le mani con il gel apposito.

Viaggi lunghi

Se il decreto lo consente o ci sono motivazioni consentite dalla legge è possibile anche prendere il treno o l’aereo. Quali sono le precauzioni? La prima e più importante è la mascherina. La mascherina va cambiata ogni quattro ore. Rispettare l’assegnazione dei posti è di fondamentale importanza. Lasciare il finestrino leggermente abbassato se non fa troppo freddo, soprattutto quando il treno si ferma, per far circolare l’aria. Mangiare prima o dopo il viaggio per evitare di sporcarsi le mani e di toccare con le mani la bocca.

Non bisogna dimenticarsi cosa significa viaggiare sui mezzi in tempo Covid-19: tutte le accortezze da adottare. Basta farlo in sicurezza.